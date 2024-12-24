Экс-глава МИД Австрии: страны ЕС не восприняли сигнал от испытания «Орешника»

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Страны Евросоюза не восприняли сигнал, которым подала им Россия, испытав в боевых условиях новейшую ракетную систему «Орешник». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, слова которой приводит РИА Новости.
Она заявила, что европейские лидеры и политики не поняли посыл президента России Владимира Путина, который на самом деле не намерен подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел донести, что в военном арсенале есть множество вариантов, которые имеют показатели, сопоставимые с ядерным вооружением. Однако его сигнал не был услышан.
Ранее сообщалось, что Кнайсль во вторник представила книгу «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Петербурге. Также она ответила на вопросы участников мероприятия.
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Анастасия Чинкова