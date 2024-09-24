В России создают православный мессенджер «Зосима»

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Фонд «Иннотех XXI», который специализируется на реставрации храмов, готовит к выпуску православный мессенджер «Зосима». Об этом сообщил президент фонда Алексей Агапов в беседе с РИА Новости. По его словам, приложение выйдет в основных мобильных платформах в ноябре 2024 года.
«Для проекта «Спаси и сохрани» сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp*, называется «Зосима» — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года», — рассказал он.Агапов пояснил, что изначально православный мессенджер разрабатывали конкретно под проект «Спаси и сохрани», однако вскоре решили сделать доступным для всех желающих.
Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали специальный закрытый мессенджер, предназначенный для военных. Программа прошла испытания в зонах боевых действий и успешно используется на поле боя.
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Данил Пономарев