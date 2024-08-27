Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле

До начала специальной военной операции США и их союзники вывезли с Украины более 16 тысяч биологических образцов, чтобы создать опасные для населения конкретного региона агенты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.