Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле

Фото: сайт Кремля
Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности для ведения служебной переписки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, госслужащие не должны использовать в служебных целях мессенджеры. Представитель Кремля добавил, что «чистить переписки» в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова нецелесообразно.
Ранее эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Ранее эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова