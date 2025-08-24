Онищенко объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса «Стратус»

24 августа 2025, 13:44

Онищенко: при защите от штамма ковида «Стратус» действуют известные рекомендации

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Академик РАН Геннадий Онищенко 24 августа дал рекомендации по защите от нового штамма коронавируса «Стратус», отметив, что для профилактики достаточно придерживаться уже известных мер предосторожности.