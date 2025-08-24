Достижения.рф

Онищенко объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса «Стратус»

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Академик РАН Геннадий Онищенко 24 августа дал рекомендации по защите от нового штамма коронавируса «Стратус», отметив, что для профилактики достаточно придерживаться уже известных мер предосторожности.



В интервью aif.ru он посоветовал одеваться по погоде, при необходимости — носить медицинские маски (например, если в доме уже есть заболевший), соблюдать режим сна и правильное питание. Онищенко также призвал не паниковать и рекомендовал прививаться от гриппа — вакцина уже поступила в регионы.

По словам академика, симптомы «Стратуса» похожи на прежние варианты COVID‑19 и включают жар, слабость, кашель, насморк, головную боль, а иногда — потерю обоняния и желудочно‑кишечный дискомфорт.

Ранее, 23 августа, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о появлении варианта «Стратус» в России и росте числа случаев заражения, призвав граждан соблюдать профилактические меры и бережно относиться к своему здоровью.

Никита Кротов

