Онищенко объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса «Стратус»
Академик РАН Геннадий Онищенко 24 августа дал рекомендации по защите от нового штамма коронавируса «Стратус», отметив, что для профилактики достаточно придерживаться уже известных мер предосторожности.
В интервью aif.ru он посоветовал одеваться по погоде, при необходимости — носить медицинские маски (например, если в доме уже есть заболевший), соблюдать режим сна и правильное питание. Онищенко также призвал не паниковать и рекомендовал прививаться от гриппа — вакцина уже поступила в регионы.
По словам академика, симптомы «Стратуса» похожи на прежние варианты COVID‑19 и включают жар, слабость, кашель, насморк, головную боль, а иногда — потерю обоняния и желудочно‑кишечный дискомфорт.
Ранее, 23 августа, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о появлении варианта «Стратус» в России и росте числа случаев заражения, призвав граждан соблюдать профилактические меры и бережно относиться к своему здоровью.
Читайте также: