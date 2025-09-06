Попова: рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет

06 сентября 2025, 04:47

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости заявила, что в России отсутствуют риски распространения лихорадки чикунгунья благодаря отсутствию комаров-переносчиков этого заболевания и особенностям климата. При этом инфекция остается опасной для российских туристов, посещающих эндемичные регионы.





Выступая на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, Анна Попова пояснила:





«У нас нет комаров, которые бы переносили эту лихорадку. То есть видовые находки есть, но в силу нашего климата, в силу особенностей вегетации комаров, угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет».

«Лихорадка чикунгунья опасна для наших путешественников, которые не соблюдают правила безопасности. Количество завозов год от года меняется, и был год, когда и пять случаев было, и три, но больше десяти случаев в году за весь предыдущий обозримый период в Российской Федерации не было».