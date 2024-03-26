Депутат Лантратова предложила создать Евразийскую электронную школу

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Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой создать единую образовательную платформу – школу — для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
По её мнению, такая платформа сможет создать благоприятные условия для обмена между странами-участницами лучшими образовательными и педагогическими практиками.
А до этого стало известно, что ВВПОД «ЮНАРМИЯ» проведёт дополнительную общеразвивающую программу «Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Ранее россиянам рассказали, как правильно отучить ребёнок постоянно сидеть в гаджетах. Как пишет Общественная Служба Новостей, для этого надо приучать ребёнка к труду, самим не использовать технику часто, найти альтернативные интересные занятия для своего чада, научится отказывать, а также можно даже завести питомца. Чего точно нельзя делать, так это насильно забирать у детей телефон, ругать технику и технологии, а также самим утопать в гаджетах, запрещая это ребёнку.
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«Прошу рассмотреть инициативу о создании «Евразийской электронной школы» и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — приводит RT текст соответствующего обращения парламентария на имя зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.
Ранее россиянам рассказали, как правильно отучить ребёнок постоянно сидеть в гаджетах. Как пишет Общественная Служба Новостей, для этого надо приучать ребёнка к труду, самим не использовать технику часто, найти альтернативные интересные занятия для своего чада, научится отказывать, а также можно даже завести питомца. Чего точно нельзя делать, так это насильно забирать у детей телефон, ругать технику и технологии, а также самим утопать в гаджетах, запрещая это ребёнку.
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Мелисса Тимофеева