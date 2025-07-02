В России стартовал фотоконкурс «Лето — это Хит»
Фотоконкурс «Лето — это Хит» организовало радио Хит FM, он стартовал 30 июня и продлится до 1 августа. Стать участником может любой желающий, сообщает пресс-служба радиостанции.
«Условия конкурса таковы: участник делает фотографию самого хитового дня своего лета и отправляет снимок через соцсети «Одноклассники» или Telegram либо через специальную форму на лендинге проекта», — говорится в сообщении.Каждую неделю жюри будет выбирать лучшую фотографию, автор которой получит «умную колонку» и выйдет в финал конкурса. А 1 августа будет объявлен победитель. Главным призом станет хит-уикенд на двоих в Москве.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте hitfm.ru и в соцсетях радиостанции Хит FM.