Школьники Подмосковья могут принять участие в фестивале детско-юношеских фильмов
VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего» состоится осенью текущего года при поддержке «Движения Первых». Принять участие в отборочном этапе фестивале приглашаются школьники всех российских регионов, включая московскую область. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
«На фестивале будут организованы мастер-классы от специалистов киноиндустрии, съемки нескольких лент и образовательная программа по восьми направлениям: игровое кино, документальное кино, анимация, видеоблог, репортаж, видеоклип, киномузыка и кинотанец», — говорится в сообщении.Заявки принимаются на сайте фестиваля от ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Приём заявок открыт до 31 июля.
Кроме того, на сайте фестивале также до 31 июля принимаются заявки на III всероссийский конкурс идей и сценариев «История, достойная фильма». Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.