«Красивый выход» соберет рекордное число участниц по всей России

19 февраля 2026, 13:46

Фото: iStock/inarik

В преддверии празднования Международного женского дня, который отмечают 8 марта, участницы всероссийского движения за возрождение театрального дресс-кода «Красивый выход» облачатся в лучшие вечерние наряды и отправятся в театры и концертные залы.





Акция проходит уже в пятый раз. В этом году ожидается рекордное число участниц — порядка 50 тысяч человек. В Петербурге мероприятие проведут 5 марта в Концертном зале на Английской набережной.





«За несколько лет из частной инициативы петербурженок «Красивый выход» превратился в официальное движение национального масштаба с 54 региональными штабами и сотнями локальных мероприятий», — пишет «Петербургский дневник».