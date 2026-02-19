«Красивый выход» соберет рекордное число участниц по всей России
В преддверии празднования Международного женского дня, который отмечают 8 марта, участницы всероссийского движения за возрождение театрального дресс-кода «Красивый выход» облачатся в лучшие вечерние наряды и отправятся в театры и концертные залы.
Акция проходит уже в пятый раз. В этом году ожидается рекордное число участниц — порядка 50 тысяч человек. В Петербурге мероприятие проведут 5 марта в Концертном зале на Английской набережной.
«За несколько лет из частной инициативы петербурженок «Красивый выход» превратился в официальное движение национального масштаба с 54 региональными штабами и сотнями локальных мероприятий», — пишет «Петербургский дневник».
Отмечается, что в Концертном зале пройдет концерт «Ave Maria», в рамках которого хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина исполнят разные произведения Баха, Моцарта, Шуберта, Гуно, Листа, Рахманинова и других композиторов.