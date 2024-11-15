В России стартовал проект «Городская среда будущего. Практики созидания»

Фото: пресс-служба проекта проект « Практики созидания»
Общероссийский проект «Городская среда будущего. Практики созидания» реализуется в стране, к участию в ней приглашаются молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет, их родители и педагоги, сообщает пресс-служба проекта.
«Цель проекта в текущем году — вдохновить и поддержать тысячи молодых горожан, их педагогов и родителей в обретении знаний и навыков для успешной созидательной жизни и совместного участия в развитии своего города», — говорится в сообщении.Дальнейшей целью проекта является поддержка системного развития тысячи российских городов при помощи обучения и сопровождения сотрудников муниципальных администраций и всех жителей в реализации различных проектов по развитию городской среды.
Присоединиться к программе можно до 7 декабря. Участие бесплатное. Подробная информация о проекте и форма доя регистрации размещены по ссылке.
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