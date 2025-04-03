В России стартовал шестой сезон конкурса «Большая перемена»

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev
Шестой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал 28 марта в рамках IV съезда Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
Это мероприятие является флагманским проектом движения и реализуется по национальному проекту «Молодёжь и дети». Конкурс входит в число проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проводится он при поддержке министерства министерства просвещения и министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
За пять лет участниками конкурса стали свыше шести миллионов школьников с пятого по десятый классы, студентов техникумов, вузов и колледжей, иностранных граждан, обучающихся в России и за границей, а также преподавателей, педагогов и наставников.
В рамках «Большой перемены» реализуется масштабная образовательная программа для педагогов-наставников с целью совершенствования их профессиональных компетенций, укрепления и развития традиций наставничества, оттачивания навыков сопровождения детей в их личностном развитии и самореализации.
Подробную информацию об условиях участия в конкурсе, сроках проведения всех этапов, включая полуфиналы и финал, можно узнать по ссылке. Информация станет доступна после 10 апреля 2025 года.
В мессенджере «Телеграм» в группе «Большая перемена» на регулярной основе будут публиковаться отчёты о ходе конкурса, пресс-релизы и другие данные. Присоединиться к группе можно по ссылке.
Контактное лицо: Нажмудинова Айшат Карамудиновна, начальник отдела по региональному развитию Всероссийского конкурса «Большая перемена», телефон: 8 (922) 065-65-15, электронная почта: aknazhmudinova@pervye.ru.
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За пять лет участниками конкурса стали свыше шести миллионов школьников с пятого по десятый классы, студентов техникумов, вузов и колледжей, иностранных граждан, обучающихся в России и за границей, а также преподавателей, педагогов и наставников.
В рамках «Большой перемены» реализуется масштабная образовательная программа для педагогов-наставников с целью совершенствования их профессиональных компетенций, укрепления и развития традиций наставничества, оттачивания навыков сопровождения детей в их личностном развитии и самореализации.
Подробную информацию об условиях участия в конкурсе, сроках проведения всех этапов, включая полуфиналы и финал, можно узнать по ссылке. Информация станет доступна после 10 апреля 2025 года.
В мессенджере «Телеграм» в группе «Большая перемена» на регулярной основе будут публиковаться отчёты о ходе конкурса, пресс-релизы и другие данные. Присоединиться к группе можно по ссылке.
Контактное лицо: Нажмудинова Айшат Карамудиновна, начальник отдела по региональному развитию Всероссийского конкурса «Большая перемена», телефон: 8 (922) 065-65-15, электронная почта: aknazhmudinova@pervye.ru.
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Александр Бойцов