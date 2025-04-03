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В России стартовал шестой сезон конкурса «Большая перемена»

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Шестой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал 28 марта в рамках IV съезда Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
Это мероприятие является флагманским проектом движения и реализуется по национальному проекту «Молодёжь и дети». Конкурс входит в число проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проводится он при поддержке министерства министерства просвещения и министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

За пять лет участниками конкурса стали свыше шести миллионов школьников с пятого по десятый классы, студентов техникумов, вузов и колледжей, иностранных граждан, обучающихся в России и за границей, а также преподавателей, педагогов и наставников.

В рамках «Большой перемены» реализуется масштабная образовательная программа для педагогов-наставников с целью совершенствования их профессиональных компетенций, укрепления и развития традиций наставничества, оттачивания навыков сопровождения детей в их личностном развитии и самореализации.

Подробную информацию об условиях участия в конкурсе, сроках проведения всех этапов, включая полуфиналы и финал, можно узнать по ссылке. Информация станет доступна после 10 апреля 2025 года.

В мессенджере «Телеграм» в группе «Большая перемена» на регулярной основе будут публиковаться отчёты о ходе конкурса, пресс-релизы и другие данные. Присоединиться к группе можно по ссылке.

Контактное лицо: Нажмудинова Айшат Карамудиновна, начальник отдела по региональному развитию Всероссийского конкурса «Большая перемена», телефон: 8 (922) 065-65-15, электронная почта: aknazhmudinova@pervye.ru.

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В России проходит акция «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
03 апреля 2025, 10:00

Фото: iStock/Fabio Principe

В России с 20 марта по 20 апреля проходит Всероссийская акция «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ». Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ.
Мероприятие проводится с целью повышения грамотности в вопросах предоставления ЖКУ и организовано партией «Единая Россия» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Акция состоит из серии мероприятий, проходящих в очном и онлайн-формате. Так, можно пройти онлайн-тестирование на портале «Школа ЖКХ», где надо ответить на 25 вопросов об управлении многоквартирными домами, предоставлении ЖКУ и правах их потребителей. На прохождение теста выделяется 25 минут. При очном формате тестирование происходит аналогично.

В случае не менее 20 правильных ответов для участника формируется электронный сертификат, удостоверяющий полученный результат, который автоматически высылается на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Участие в акции является добровольным и бесплатным.

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Жительница Севастополя купила лотерейный билет и выиграла почти 7 млн рублей
03 апреля 2025, 09:48

Фото: iStock/Ralf Geithe

Ларисе из Севастополя несказанно повезло: она выиграла почти 7 миллионов рублей в лотерею, купив билеты в четыре утра.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда «Национальная лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, победительница купила два билета, и оба оказались выигрышными.
«Работница асфальтового завода из Севастополя Лариса выиграла суперприз в онлайн-лотерее «Большая 8» — 6 710 685 рублей», — рассказали в компании.
По словам Ларисы, при выборе билетов она доверилась автоматическому выбору чисел. Женщина сначала не поверила, что выиграла суперприз.
«Там было что-то вроде «6,7,6». <…> В панике сразу написала мужу, чтобы срочно перезвонил. Когда поняла, что это правда, не смогла сдержать слёз радости», — рассказала победительница.
Выигрыш семья планирует потратить на покупку новой машины.

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Сбербанк предупредил о постепенном отключении старых версий приложения для Android

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Сбербанк предупредил о постепенном отключении старых версий приложения для Android
Сбербанк: Старые версии приложения для Android постепенно перестанут работать
03 апреля 2025, 00:06

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Специалисты Сбербанка рекомендуют не затягивать с обновлениями старых версий банковского приложения. Особенно это касается телефонов на базе Android.
Дело в том, что некоторые старые форматы приложения работают некорректно, а то и вовсе перестают функционировать, в чём убедились корреспонденты РИА Новости. Позднее эту информацию агентству подтвердили в колл-центре кредитной организации. При любой попытке войти в приложение на экране отображается лишь рекомендация обновить его до последней версии.

Уточняется, что версии приложения ниже 14.7, были выведены из эксплуатации ещё в сентябре 2024 года. В нынешнем году отключение версий 14.7-15.9 для Android пока не планируется, но технические специалисты банка настоятельно советуют клиентам установить актуальный вариант приложения (16.6.0 - прим. ред.). Подчёркивается, что сделать это можно в RuStore или же посетив любое ближайшее отделение Сбера.

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В России упали цены на куриные ножки
Экономист Абрамов: в России за неделю подешевели куриные тушки и молоко
02 апреля 2025, 23:17

Фото: iStock/fotek

В России за прошедшую неделю подешевели куриные тушки, сыр «Фетакса» и молоко. Об этом сообщил аналитик ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Также, по его словам, подорожал чай «Акбар».
«За прошедшую неделю упали цены на бюджетные куриные тушки (-34,6%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-11,9%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-3,8%). Выросли цены на чай «Акбар» ( 7,7%)», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время бывший замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод заявил, что к июлю в России может подешеветь картофель. В разговоре с «Известиями», комментируя рост цен на этот овощ, он отметил, что раньше второго месяца лета ждать изменений не стоит. По его словам, сейчас картошку в РФ привозят из удаленных стран, таких как Египет и Турция.
«Это более дорогой товар. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества», — пояснил специалист.
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Киберэксперт рассказал о новой схеме мошенников по обману детей
Эксперт Мажарцев: мошенники обманывают детей через школьный электронный журнал
02 апреля 2025, 23:10

Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Мошенники придумали новую схему по обману детей. Они представляются учителями и просят подтвердить учетную запись в школьном электронном журнале, которая привязана к аккаунту «Госуслуг». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности «Яндекса» Дмитрий Мажарцев. Чаще всего аферисты заявляют, что на портале не отображаются оценки школьника.
«Чтобы «исправить ситуацию», нужно восстановить пароль. Поскольку авторизация в электронном дневнике привязана к порталу «Госуслуг», мошенники просят ребенка сообщить код подтверждения, который приходит на телефон для сброса пароля от учетной записи сервиса. Получив этот код, мошенники получают полный контроль над аккаунтом», — заявил киберэксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь IT-эксперт, специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин сообщил о еще одной мошеннической схеме — связанной с маркетплейсами. В разговоре с Общественной Службой Новостей он рассказал, что злоумышленники звонят под видом работников логистических центров и говорят, что на коробке с заказом была повреждена этикетка и нужно уточнить данные.
«Сначала уточняют, на какой адрес перенаправить заказ, уточняют фамилию покупателя. А дальше все по старой схеме. Вам говорят: сейчас вам на телефон придет СМС для подтверждения, вы должны его назвать для подтверждения отправки посылки. Приходит СМС на вход в личный кабинет маркетплейса. В итоге вы сами даете мошенникам доступ на свою страницу», — поделился специалист.
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