Подмосковная лицеистка выиграла Пекинский молодёжный конкурс научного творчества

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Ученица 11-го класса физико-математического профиля Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Диана Имаева заняла первое место на Пекинском молодёжном конкурсе научного творчества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Диана представила работу в секции «Физика и астрономия» на тему использования вихревых труб на водородных электростанциях. Девочка обучается в Физтех-лицее с сентября 2023 года и уже зарекомендовала себя как способная и прилежная ученица», – отметили в ведомстве.Там добавили, что Имаева активно участвует в олимпиадах и научных проектах, постоянно участвует в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, математике, физике и биологии.
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Лора Луганская