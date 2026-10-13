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Больницам Подмосковья нужно пополнить запасы крови трёх групп

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Донорская кровь первой положительной, а также второй и третьей положительных и отрицательных групп необходима больницам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.

«Донорская кровь необходима пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, онкобольным, пациентам с заболеваниями крови и новорождённым с патологиями», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.
Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день донации и дополнительный день отдыха.
Лев Каштанов

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