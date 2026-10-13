Больницам Подмосковья нужно пополнить запасы крови трёх групп

13 октября 2026, 14:11

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Донорская кровь первой положительной, а также второй и третьей положительных и отрицательных групп необходима больницам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь необходима пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, онкобольным, пациентам с заболеваниями крови и новорождённым с патологиями», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.