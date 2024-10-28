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В России стартовала акция «Есть такая – профессия Родину защищать!»

28 октября 2024, 16:57
Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Министерство обороны России проводит с 20 октября по 25 декабря 2024 года V Всероссийскую акцию «Есть такая – профессия Родину защищать!». Она направлена на популяризацию военной службы, сообщили в ведомстве.
«Цель акции – информировать потенциальных кандидатов на поступление в высшие учебные заведения министерства о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных силах», – говорится в сообщении.
Акция адресована выпускникам 11-х классов школ и других учебных заведений на базе среднего, среднего специального образования, а также лицам в возрасте до 25 лет, уволенных в запас из армии.



Подробную информацию о вузах Минобороны, специальностях подготовки и порядке приёма в них можно найти в военном комиссариате по месту жительства, на сайте министерства в разделе «Образование», «Справочник абитуриента, в ГИС «Интернет», а также непосредственно в вузе.

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Шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы
28 октября 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Шесть поликлиник открылись в разных районах столицы. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что в понедельник в разных районах Москвы открыли шесть детских и взрослых поликлиник. В Филимонковском построили новую детско-взрослую клинику. Остальные пять медучреждений открылись после реконструкции.

Отмечается, что в Москве после ремонта открылись главные здания детской поликлиники №91 и городских поликлиник №6 и №170, а также филиалы №3 детской поликлиники №99 и №3 городской поликлиники №109.

Собянин подчеркнул, что здание детской поликлиники №91 было практически полностью перестроено. Теперь оно оснащено современным медицинским и прочим техническим оборудованием, а также отвечает всем требованиям нового столичного стандарта.

Кроме того, по словам мэра города, в поликлинике удобно расположили кабинеты наиболее востребованных врачей. Для пациентов были оборудованы комфортные зоны для ожидания приёма, а для медиков – комнаты отдыхаю

Также в здании улучшили безбарьерную среду для граждан на инвалидных колясках. В рамках реконструкции здания была благоустроена прилегающая территория, на которой оборудовали детские площадки.

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#ремонт
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На работу в школы Московской области с начала года пришли более 2,3 тыс. учителей
28 октября 2024, 15:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковные школы с начала года привлекли более 2,3 тыс. учителей. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. На нём подвели итоги первого учебного модуля в регионе, участие школьников в олимпиадах и привлечение квалифицированных кадров.
«Важно предоставлять детям качественное образование. У нас больше 1 млн школьников. Всё, что касается строительства и капремонта школ, их наполнения кадрами, оборудованием остаётся приоритетом. Мы строим большие учебные комплексы, а это сложная система управления. Поэтому нужно и дальше искать лучших учителей, директоров школ, внедрять новые методики преподавания, – сказал губернатор.
Воробьёв напомнил, что в прошлом году Подмосковье показало высокие результаты по олимпиадам, количеству стобалльников ЕГЭ и в целом по качеству образования.
«Важно эту планку не снижать. Знаю, что уже закончился школьный и активно идёт муниципальный этапы олимпиады. Необходимо вовлекать больше ребят, стараться делать так, чтобы у них было желание себя проявить», – отметил глава региона.
С начала учебного года в регионе открылись 39 новых школ на 38 тыс. мест. Это, например, инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне, Медвежье-Озёрская школа №19 им. Героя России О. Ильина в Щёлкове, образовательный центр «Сабурово» в Красногорске, школа «Созвездие» в Люберцах, инженерная школа в Дмитрове.

Ещё 40 образовательных учреждений возобновили работу после капремонта.

В прошлом году сборная Московской области заняла второе место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Представители региона завоевали 441 диплом. Задача на этот год – показать результат не хуже.

С 9 сентября по 19 октября уже прош1л школьный этап. В нём приняло участие рекордное число детей – около 470 тыс. Это на 17% больше, чем годом ранее. Стартовал муниципальный этап, который завершится 30 ноября.

В систему образования продолжают активно привлекать кадры. Сейчас в Подмосковье работает около 53 тыс. учителей. С января собеседование в школах прошли свыше 5,5 тыс. педагогов. В итоге более 2,3 тысяч приняты на работу.

Если в конце 2023 года дефицит учителей составлял 2,1 тыс., то сейчас – всего 147.

Как рассказала министр образования региона Ингрид Пильдес, в 2025 году в Московскую область планируется привлечь лучших выпускников российский вузов и учителей – лидеров образования.
«Это 50 молодых специалистов педагогических вузов, имеющих высокий рейтинг – Государственного университета просвещения, РГПУ им. А. И. Герцена, Московского педагогического государственного университета, а также выпускники технических вузов, прошедшие переподготовку по педагогическим специальностям», – отметила Пильдес.
Что касается учителей, то, по её словам, это высококвалифицированные педагогические кадры, победители и лауреаты профессиональных конкурсов.

Ключевой фактор в привлечение педагогов на работу в Подмосковье – многочисленные меры поддержки. С ними можно ознакомиться по ссылке.

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#ингрид пильдес
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Стало известно, сколько россиян согласились бы пройти собеседование с нейросетью
Опрос: 12% россиян однозначно согласились бы пройти собеседование с ИИ
28 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/vittaya25

Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.
Большинство же опрошенных (55%) не доверяют прохождение собеседований ИИ.

«46% опрошенных скорее готовы принять это предложение, однако 8% высказались против, а 1% однозначно не хотят общаться с ИИ на собеседовании. 33% участников опроса отметили, что их решение зависит от желания работать в конкретной компании», — приводит RT результат исследования.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о том, кому не имеют права отказать в работе, если речь идёт не о профессиональных и личных качествах.

«Человеку не имеют права отказывать если он имеет судимость, бездетный, незамужний, вне зависимости от того, какой он расы, пола. Все это закреплено в Трудовом кодексе РФ», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.

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Ночная смс-ка: Психолог объяснила, почему бывшие дают о себе знать
Психолог Сальникова: бывшие возвращаются всегда
28 октября 2024, 15:44

Фото: iStock/fizkes

Расстаешься с дорогим человеком, переживаешь сложный период, учишься жить по-новому. И только наладил жизнь и вошел в равновесное состояние, как вдруг ночное сообщение «спишь?». Знакомо, правда? Почему бывшие приходят к нам спустя время? Чего хотят, когда все точки давно расставлены?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что возвращение бывших — абсолютно не удивительное явление.

«Бывшие возвращаются всегда. Это было, есть и будет. Просто в последнее время люди часто начали объяснять явления и поступки с помощью эзотерических вещей, им так становится проще жить. Например, объясняют появление бывшего Ретроградным Меркурием, коридором затмений, осенней хандрой. И это становится каким-то весомым аргументом», — сказала эксперт.

По ее словам, то, что бывшие периодически возвращаются, нормально, а вопрос конкретно в реакции на это возвращение.

«Вопрос: почему вас это задевает? Почему вы об этом думаете? Мы никогда не узнаем, что в голове других людей. Додумывать за других — ложная карта. Это вызывает отрицательные эмоции и забирает силы для каких-либо важных действий. То, что мы додумываем, зачастую уже негативный фактор. Здесь долго можно гадать: соскучился, хочет проверить… Можно задавать себе вопросы: почему вернулся, когда у меня только наладилась жизнь? Очень много факторов, которые мы можем передумать», — объяснила психолог.

Она дополнила свой ответ, назвав альтернативный способ додумыванию — выяснить напрямую.

«Можно себе сказать: я не знаю, что думает другой человек и почему он вернулся. И это будет правдой. Нужно спросить у человека напрямую, что ему надо, почему решил написать. Но надо понимать, что он не всегда скажет правду. Важно оставить чужие мысли для чужих людей, а вот в себе стоит разобраться: почему я об этом думаю, почему человек, на которого мне все равно, пишет и беспокоит?» — сообщила специалист.

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Российские таксисты жалуются на слишком низкое качество автомобилей из Китая
28 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Российские таксисты жалуются, что ресурс китайских автомобилей для использования в такси не сравнить с тем, что был у массовых европейских и корейских марок. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Водители указывают на то, что большую часть поставленных из Китая автомобилей приходится списывать после 150 тысяч километров пробега. При этом автомобили европейского и южнокорейского производства ранее могли использоваться до достижения пробега в 250-300 тысяч километров.

Представители одного из таксопарков рассказали изданию, что у 70% закупленных китайских автомобилей очень быстро вышли из строя вариаторы. А председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков отметил, что у таких авто наблюдаются массовые проблемы с двигателями.

Аналитики Национального агентства промышленной информации сообщили, что при таком маленьком пробеге и сопутствующих проблемах машины стоят слишком дорого, гарантии на них практически не работают, а запчасти достать очень сложно. Специалисты уверяют, что затраты за пять лет эксплуатации такого автомобиля в части случаев превосходят цену новой машины.

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#такси
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#водители
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Россиянам объяснили необходимость регулярно проверять газовые приборы в квартире
Специалист Бабенко рекомендовала регулярно проверять газовые приборы
28 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/Madhourse

Директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко заявила, что собственникам квартир нужно регулярно проверять газовые приборы в целях безопасности для недопущения утечек газа.
«Поскольку сети газопотребления представляют собой потенциальную угрозу для здоровья и безопасности жильцов, регулярное техническое обслуживание внутри домового газового оборудования является неотъемлемой частью эксплуатации таких домов», — пояснила в беседе с RT Бабенко.

А в Коммунарке уже начали плановую продувку воздухом нового участка газопровода.

«С 10:00 до 17:00 проводится продувка воздухом участка вновь построенного газопровода. В связи с этим возможны шум и посторонний запах. Плановые работы проводятся под контролем специалистов Московского филиала АО «Газпром газораспределение», – приводит АГН «Москва» сообщение московского филиала «Газпром газораспределение».

Ранее сообщалось, что ежегодно газовые плиты в европейских домах (страны Евросоюза и Великобритания) преждевременно уносят жизни около 40 тысяч граждан.

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#газ
#безопасность
#квартира
#россияне
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Профессора Лебединского потребовали проверить на экстремизм
Shot: общественники призвали проверить Профессора Лебединского на экстремизм
28 октября 2024, 15:03

Фото: iStock/simpson33

Общественники из движения «Зов народа» призвали провести проверку на экстремизм в отношении певца Алексея Лебединского, более известного под псевдонимом Профессор Лебединский. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что активисты обратились к генпрокурору России Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в Минюст РФ с просьбой проверить певца на предмет экстремизма и признать его иностранным агентом.

Причиной этого обращения стали его публичные высказывания после переезда в Соединенные Штаты Америки. Представители «Зова народа» утверждают, что автор хита про лодочника пропагандирует ненависть и призывает к насилию.

Профессор Лебединский стал известен в середине 1990-х годов. Россию он покинул в начале 2010-х годов. В последние годы Лебединский высказывает недовольство по поводу своих ментальных расстройств.

Профессор Лебединский появился на свет 28 мая 1968 года в Ленинграде, долгое время проживал на Васильевском острове в семье профессоров.

Его отец занимал должность главного педиатра страны, а мать преподавала в медицинском университете. В семье, помимо Алексея, росли братья Дмитрий и Игорь, а также сестры Евгения и Анна.

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#обращения
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Ветеран ЧВК «Вагнер» пожаловался на кавказцев с битами
Ветеран-инвалид из Ставрополя попросил помощи у «Русской общины» из-за кавказцев
28 октября 2024, 14:20

Фото: iStock/ fortton

Ветеран, участвовавший в СВО в составе ЧВК «Вагнер», обратился за помощью к «Русской общине» из-за страха перед кавказцами.
Во время выполнения боевых задач на передовой военный травмировался и стал инвалидом.

Информацию о жалобе опубликовали в Телеграм-канале «Община Новости» 28 октября. Ветеран боевых действий попросил представителей движения «Русская община» защитить его от кавказцев.

Однажды возле дома, в котором сейчас проживает участник СВО, собралось примерно пятнадцать кавказцев. Они были вооружены битами и цепями. Военный почувствовал неладное и позвонил представителям движения «Русская община» города Ставрополь. После просьбы о помощи около десяти активистов движения выехали на место. Беседа «Русской общины» и кавказцев прошла спокойно, без рукоприкладства. Потом ветеран поблагодарил активистов движения за своевременную помощь.

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В Одинцовской областной больнице продолжается ремонт хирургического корпуса
28 октября 2024, 14:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Капитальный ремонт хирургического корпуса Одинцовской областной больницы на улице Маршала Бирюзова продолжается. Реконструкция медицинского учреждения площадью более девяти тысячи квадратных метров началась в 2023 году, и на сегодняшний день выполнено около 70% работ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил больницу для проверки хода работ.

«На данный момент на площадке 110 человек и пять единиц техники. С декабря начнутся пусконаладочные работы, соответственно, увеличим количество людей», — сообщил Иванов.
Здание было построено в 1976 году. Оно является одним из старейших хирургических корпусов в Московской области. После ремонта в больнице появятся четырёхместные палаты с санузлами, операционные и реанимационные блоки.

Кроме того, планируется оборудовать хирургические, урологические, гинекологические, нейрохирургические, реанимационные и другие отделения. В больнице будут доступны компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и рентгенологические исследования.

В обновлённом отделении экстренной госпитализации будет внедрена система распределения пациентов на три потока:

  • «зелёный» — пациент в удовлетворительном состоянии получит помощь в течение часа;
  • «жёлтый» — пациенту со средним уровнем тяжести будет оказана оперативная помощь;
  • «красный» — пациент в критическом состоянии будет незамедлительно в палату противошоковой терапии.
Завершение капитального ремонта запланировано на февраль следующего года.

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