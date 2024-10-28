В России стартовала акция «Есть такая – профессия Родину защищать!»

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Министерство обороны России проводит с 20 октября по 25 декабря 2024 года V Всероссийскую акцию «Есть такая – профессия Родину защищать!». Она направлена на популяризацию военной службы, сообщили в ведомстве.
«Цель акции – информировать потенциальных кандидатов на поступление в высшие учебные заведения министерства о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных силах», – говорится в сообщении.Акция адресована выпускникам 11-х классов школ и других учебных заведений на базе среднего, среднего специального образования, а также лицам в возрасте до 25 лет, уволенных в запас из армии.
Подробную информацию о вузах Минобороны, специальностях подготовки и порядке приёма в них можно найти в военном комиссариате по месту жительства, на сайте министерства в разделе «Образование», «Справочник абитуриента, в ГИС «Интернет», а также непосредственно в вузе.
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