В России стартовала акция «Есть такая – профессия Родину защищать!»

Расстаешься с дорогим человеком, переживаешь сложный период, учишься жить по-новому. И только наладил жизнь и вошел в равновесное состояние, как вдруг ночное сообщение «спишь?». Знакомо, правда? Почему бывшие приходят к нам спустя время? Чего хотят, когда все точки давно расставлены?