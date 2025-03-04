Подмосковье приглашают к участию в проекте «Цифровой ликбез»

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В период с 3 по 30 марта подмосковные школьники смогут поучаствовать в просветительском проекте Минцифры «Цифровой ликбез». Подробности рассказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.
«Видеоролики предназначены не только для учащихся, но и для их родителей. Рекомендуем взрослым использовать эти материалы, чтобы научить детей выстраивать свои цифровые границы, защищать свою приватность и развивать критическое мышление», — пояснил он.
Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко добавил, что видеоматериалы помогут детям успешно развиваться в цифровой отрасли, а также получить важные цифровые навыки и компетенции.
«…Необходимые профессионалам для успешного развития отрасли в будущем», — резюмировал он.Дополнительную информацию можно получить на сайте цифровойликбез.рф.
Ранее школьников Подмосковья приглашали на «Урок цифры».
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Никита Кротов