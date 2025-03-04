В парке «Патриот» 7 марта откроется Объединённая историческая выставка

Фото: пресс-служба парка «Патриот»
Объединённая выставка, освещающая сразу четыре события российской истории, откроется в подмосковном парке «Патриот» в пятницу, 7 марта, сообщает пресс-служба парка.
Составляющими необычной выставки станет экспозиция, посвящённая Дню моряка-подводника, в которую входят модели подводных лодок, корабельные приборы, макеты оружия, образцы военной формы, награды, а также тематические видеоролики. Ещё одну часть выставки посвятят Дню воссоединения Крыма с Россией.
Кроме того, будет развёрнута фотовыставка «Самая красивая страна» и экспозиция, посвящённая 100-летию со дня рождения юного партизана. Героя СССР Александра Чекалина, где будут представлены его личные вещи, фотографии и пр.
Объединённая историческая выставка будет работать до 23 марта. Подробная информация о ней размещена на сайте парка «Патриот».
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Кроме того, будет развёрнута фотовыставка «Самая красивая страна» и экспозиция, посвящённая 100-летию со дня рождения юного партизана. Героя СССР Александра Чекалина, где будут представлены его личные вещи, фотографии и пр.
Объединённая историческая выставка будет работать до 23 марта. Подробная информация о ней размещена на сайте парка «Патриот».
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Лев Каштанов