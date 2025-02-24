В России стартует акция «Игрушка ветерану»

Видео: пресс-служба Росприроднадзора
Всероссийскую акцию «Игрушка ветерану», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в рамках международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», сообщает пресс-служба ведомства.
«К 80-летию Великой Победы мы даем возможность каждому сказать спасибо ветеранам. Участвуйте в акции «Игрушка ветерану» и подарите тепло и признательность тем, кто отстоял наше будущее. А мы доставим ваши подарки фронтовикам по всей стране», — сказала Светлана Родионова.Участниками акции могут стать все желающие. Для этого достаточно своими руками сделать мягкую игрушку — белого медведя Умку, который является символом премии «Экология – дело каждого». Сделанную игрушку нужно будет отправить посылкой по адресу премии 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. В графе «Кому» указать – Международная премия «Экология – дело каждого». Кроме того, посылку можно лично отнести в местное отделение Росприроднадзора. В посылку следует вложить письмо или открытку с рассказом о себе и о причинах, побудивших принять участие в этой акции.
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Лев Каштанов