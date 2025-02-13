В ходе акции «Сдай на переработку и ёлки, и иголки» собрали более 30 тонн сырья

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Московской области завершилась акция по сбору живых елей «Сдай на переработку и ёлки, и иголки». Объём собранного сырья превысил 30 тонн, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Вместе с муниципалитетами мы организовали более 260 брендированных пунктов приёма живых деревьев. Для удобства жителей в этом году большинство точек было установлено у многоквартирных домов. За два года сбор живых деревьев в регионе уменьшился почти на 100 тонн. Это говорит о том, что с каждым годом всё больше жителей делают выбор в пользу искусственных елей», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
По данным пресс-служба Минчистоты региона, больше всего деревьев сдали жители городских Сергиево-Посадского, Богородского, Ленинского городских округов и Ступина. Региональные операторы перевезли ели в комплексы по переработке, на фермы, специализированные заводы и МБУ по содержанию территорий.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Так, целый ломовоз елей регоператор Ногинского кластера доставил на деревообрабатывающее предприятие в Электрогорске. Там они превратятся в щепу для благоустройства парков.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Каширский регоператор привёз деревья на корм в животноводческое хозяйство при парк-отеле. После переработки изделия из щепы используют в качестве лежанок и подстилок для коров.
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Лора Луганская