В России стартует «Культурный марафон» для школьников
Министерство культуры РФ и компания «Яндекс» запускают шестой «Культурный марафон» для школьников. Акция пройдёт с 15 октября по 15 ноября.
Проект предлагает по-новому взглянуть на классическую литературу. Специалисты и блогеры запишут видеоролики, где объяснят, как анализировать произведения и находить скрытые смыслы. Школьники с 1 по 11 класс смогут создать дизайн обложки для любимой книги в номинациях «Классное чтение» и «Внеклассное чтение».
Дизайнеры «Яндекса» проведут для этого мастер-классы. 10 лучших работ в номинации «Классное чтение» украсят электронные книги в сервисе «Яндекс Книги», а их авторы посетят офис компании в Москве. Победители в другой номинации получат специальные призы. Заявки и видеолекции будут доступны на сайте марафона с 15 октября 2025 года.
