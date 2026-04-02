Производитель косметики из ОЭЗ «Дубна» выходит на рынок Таиланда
Производитель косметики ESTILAB, работающий в Особой экономической зоны «Дубна», принял участие в бизнес‑миссии в Бангкоке. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Целью поездки было вывести бренды компании на рынок Таиланда, изучить каналы продаж и локальную специфику ритейла.
«Таиланд – один из крупнейших рынков Юго‑Восточной Азии с развитой розничной инфраструктурой. Основные каналы продаж в стране –маркетплейсы и офлайн‑сети. При этом российские косметические бренды представлены недостаточно широко», – сказал менеджер по продажам в страны ближнего и дальнего зарубежья ESTILAB Максим Тазьба.Компания выбрала стратегию поэтапного выхода на рынок. На первом этапе акцент сделают на аптечные сети, онлайн‑каналы и мелкую розницу. Следующим этапом после оценки статистики продаж станут крупные бьюти‑сети.
У ESTILAB уже есть успешный опыт выхода на рынок стран Юго-Восточной Азии – во Вьетнам. Там компания успешно работает через спа‑салоны и клиники.