Производитель косметики из ОЭЗ «Дубна» выходит на рынок Таиланда

02 апреля 2026, 22:29

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производитель косметики ESTILAB, работающий в Особой экономической зоны «Дубна», принял участие в бизнес‑миссии в Бангкоке. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Целью поездки было вывести бренды компании на рынок Таиланда, изучить каналы продаж и локальную специфику ритейла.

«Таиланд – один из крупнейших рынков Юго‑Восточной Азии с развитой розничной инфраструктурой. Основные каналы продаж в стране –маркетплейсы и офлайн‑сети. При этом российские косметические бренды представлены недостаточно широко», – сказал менеджер по продажам в страны ближнего и дальнего зарубежья ESTILAB Максим Тазьба.