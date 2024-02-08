В России тестируют систему для предотвращения столкновения дронов и самолётов

Фото: iStock/Naypong
В России тестируют сервис, который позволит предотвратить столкновение беспилотников и самолётов в воздушном пространстве. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель генерального директора НИЦ «Аэроскрипт» Андрей Яблоков.
По словам Яблокова, целью программы является борьба с рисками, возникающими при взаимодействии пилотируемой и беспилотной авиации. Обмен данными позволит авиакомпаниям отслеживать движение дронов в местах пролёта самолётов, чтобы заранее распланировать траекторию движения.
Читайте также:
Ростех начал серийный выпуск новейшей системы противодействия беспилотникам
ФСБ задержала военного, пытавшегося продать БПЛА Минобороны в интернете
Украина приступила к наращиванию производства мощных дронов
Анастасия Чинкова