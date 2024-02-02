ФСБ задержала военного, пытавшегося продать БПЛА Минобороны в интернете

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Силовики задержали российского военнослужащего, который пытался продать государственный беспилотник в интернет-магазине, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, на глаза сотрудников Федеральной службы безопасности попалось объявление на маркетплейсе. Неизвестный выставил на продажу беспилотный летательный аппарат DJI Mavic2 Enterprice Advanced. За устройство продавец запросил 400 тысяч рублей.
Какого же было удивление силовиков, когда, сравнив серийные номер выставленного на продажу дрона они осознали, что этот БПЛА принадлежит Минобороны.
Продавца задержали. Им оказался российский военнослужащий, ответственный за хранение беспилотников.
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Какого же было удивление силовиков, когда, сравнив серийные номер выставленного на продажу дрона они осознали, что этот БПЛА принадлежит Минобороны.
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Евгения Парфентьева