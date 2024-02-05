Украина приступила к наращиванию производства мощных дронов

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Украина начала массово производить мощные FPV-дроны. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил военный эксперт Владимир Прохватилов.
Он подчеркнул, что управление этими беспилотниками происходит через ноутбук. Так, оператор указывает на устройстве маршрут, по которому движется дрон, а также даёт ему необходимые команды.
По словам военэксперта, это оружие показало высокую эффективность при низкой себестоимости.
Прохватилов рассказал, что в России тоже имеются FPV-дроны и их аналоги, однако таких беспилотников довольно мало. Украина, по его словам, смогла наладить массовое производство при помощи западных союзников.
Также он подчеркнул, что российские войска способны сбить эти дроны, однако полноценной эффективной защиты в настоящее время нет.
Ранее руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что Украина в 2024 году планирует произвести миллион таких дронов из-за сокращения поставок с Запада.
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По словам военэксперта, это оружие показало высокую эффективность при низкой себестоимости.
«Уничтожать (эти дроны – ред.) – это большая проблема, которую сейчас решают все военные аналитики всего мира. Ещё неизвестно, как это будет решаться, поскольку это очень сложно. (...) Пока это лом, от которого нет приёма», – объяснил эксперт.
Также он подчеркнул, что российские войска способны сбить эти дроны, однако полноценной эффективной защиты в настоящее время нет.
Ранее руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что Украина в 2024 году планирует произвести миллион таких дронов из-за сокращения поставок с Запада.
Последние новости об СВО читайте в ежедневной рубрике «Радио 1».
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Анастасия Чинкова