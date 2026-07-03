Массовое ДТП произошло на МКАД и затруднило проезд — Дептранс
На 54-м километре МКАД произошло массовое ДТП, серьезно осложнившее дорожную ситуацию. Об этом проинформировали 3 июля.
Как сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта, авария случилась на внешней стороне магистрали, в районе съезда на 55-й километр. В ведомстве уточнили, что в столкновении участвовало несколько транспортных средств.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Данные о пострадавших и точные обстоятельства инцидента выясняются.
Из-за аварии движение на указанном участке оказалось сильно затруднено. По информации Дептранса, пробка растянулась на два километра, а проехать можно только по двум полосам из пяти доступных. Водителей призывают заранее планировать альтернативные маршруты для объезда проблемного отрезка.
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