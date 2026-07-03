Пассажиры подрались в вагоне поезда в московском метро
В метро Москвы пассажиры подрались в вагоне поезда. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в мессенджере Max.
По данным ведомства, потасовка началась со словесной перепалки. Участник конфликта нанес оппоненту несколько ударов по лицу, используя для этого малозначительный повод. На опубликованных кадрах видно, как один мужчина схватил другого за шею, пока тот пытался удержаться за поручень.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Надзорный орган взял ход расследования под контроль.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали дебошира, который избил постояльцев гостиницы в деревне Маришкино под Воскресенском. Молодой человек вел себя агрессивно, а после замечания набросился на людей с кулаками.
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