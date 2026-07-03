Пассажиры подрались в вагоне поезда в московском метро

03 июля 2026, 17:51

В Москве завели дело после драки пассажиров в метро

Фото: iStock/Svetlana123

В метро Москвы пассажиры подрались в вагоне поезда. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в мессенджере Max.