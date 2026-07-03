Пенсионер спасал внука и утонул в Уфе — МЧС
В Уфе произошла трагедия на реке Уршак. 72-летний мужчина утонул, пытаясь спасти внука.
Как сообщили 3 июля в пресс-службе регионального управления МЧС России в мессенджере Макс, инцидент случился в необорудованном для купания месте у деревни Королево. Пенсионер бросился в воду, увидев, что его несовершеннолетний внук тонет.
Спасти пожилого мужчину не удалось — его тело извлекли из реки местные жители. Ребёнок, к счастью, не пострадал.
Ранее в Светлогорске мужчина утонул на глазах у сына во время купания в море. Подробности в нашем материале.
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