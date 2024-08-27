Kaspersky дал совет, как поступить с конфиденциальными данными в Telegram

Фото: istockphoto/Thx4Stock
Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что секретные чаты в Telegram работают по принципу сквозного шифрования. По его словам, вести конфиденциальные переписки в открытых и несекретных чатах нельзя.
Эксперт пояснил, что шифрование и расшифровка сообщений происходят на устройствах обоих пользователей, участвующих в диалоге. В то же время публичные и групповые чаты хранятся в облаке на серверах мессенджера, что потенциально не очень безопасно.
По его словам, Telegram ответственно подходит к своей защищенности и предлагает до 300 000 долларов за найденные уязвимости в шифровании.
Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
Ранее сообщалось, что ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров. Группировки хакеров, которые поддерживают Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки. В результате несколько французских сайтов испытывали замедление работы или были временно недоступны в течение дня.
Читайте также:
Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова
Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова
Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией
Эксперт пояснил, что шифрование и расшифровка сообщений происходят на устройствах обоих пользователей, участвующих в диалоге. В то же время публичные и групповые чаты хранятся в облаке на серверах мессенджера, что потенциально не очень безопасно.
По его словам, Telegram ответственно подходит к своей защищенности и предлагает до 300 000 долларов за найденные уязвимости в шифровании.
Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
Ранее сообщалось, что ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров. Группировки хакеров, которые поддерживают Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки. В результате несколько французских сайтов испытывали замедление работы или были временно недоступны в течение дня.
Читайте также:
Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова
Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова
Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией
Дарья Осипова