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Kaspersky дал совет, как поступить с конфиденциальными данными в Telegram

Kaspersky: конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах
27 августа 2024, 07:37
Фото: istockphoto/Thx4Stock

Фото: istockphoto/Thx4Stock

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что секретные чаты в Telegram работают по принципу сквозного шифрования. По его словам, вести конфиденциальные переписки в открытых и несекретных чатах нельзя.

Эксперт пояснил, что шифрование и расшифровка сообщений происходят на устройствах обоих пользователей, участвующих в диалоге. В то же время публичные и групповые чаты хранятся в облаке на серверах мессенджера, что потенциально не очень безопасно.



По его словам, Telegram ответственно подходит к своей защищенности и предлагает до 300 000 долларов за найденные уязвимости в шифровании.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

Ранее сообщалось, что ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров. Группировки хакеров, которые поддерживают Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки. В результате несколько французских сайтов испытывали замедление работы или были временно недоступны в течение дня.

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#мошенничество
#telegram
День Михея Тиховея 27 августа: Что нужно сделать, чтобы избежать проблем с деньгами
В России православные 27 августа отметят день Михея Тиховея
27 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

27 августа в народе вспоминают одного из малых библейских пророков — Михея. В народном календаре этот день называют Михеем Тиховеем. По старому стилю этот день приходится на 14 августа.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 27 августа, что можно и нельзя делать в Михеев день.

История праздника

Михей был одним из 12 пророков, живших в Иудее в VIII веке до нашей эры. Он стал автором пророческой книги, в которой призывал людей к справедливости, милосердию и смирению перед Богом.

Михей предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения её лидеров. Он также говорил о пришествии Мессии.

Михей родился в поселении Морасф в Шфеле, на территории, расположенной на склоне Иудейских гор у Средиземного моря. Во времена падения Самарии (около 720 года до нашей эры) он жил в Иудее и пророчествовал при царях Манассии и Езекии. Он был современником пророка Исайи.

Михею приписывают авторство Книги пророка Михея, шестой среди книг «малых» пророков. Он был первым, кто предсказал разрушение Иудеи из-за греховного поведения её религиозных и политических деятелей.

Михей убеждал людей как можно быстрее меняться, потому что время уходит. О его смерти нет точных данных — неизвестно, был ли он убит или закончил свой путь естественным образом. Мощи Михея были обретены при императоре Феодосии Великом. В честь пророка был построен храм.

Традиции

На Руси 27 августа (по старому стилю — 14 августа) люди наблюдали за ветром. Считалось, что если ветра почти нет, то осень будет солнечной. А вот если ветер быстрый и сильный, то погода будет ненастной.

Тиховеем святого Михея на Руси называли потому, что его день был известен своими ветрами. По силе дуновений судили о предстоящей погоде: «Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликается».

Также в этот день смотрели на птиц, а точнее на журавлей. Если они тянулись клином на юг, то заморозки ждали к середине октября. А если журавли вели себя спокойно и не собирались улетать, то зиму ожидали позже обычного.
Фото: istockphoto / mbolina

В день Михея Тиховея чествовали каменщиков — мастеров, которые строили храмы, крепости, княжеские и царские хоромы. Наши предки уважали эту профессию и боялись рассердить каменщиков.

Говорили, что если не угодить мастеру, то он во время ремонта может заложить в печную трубу гусиное перо. Тогда при каждом розжиге печи она будет издавать страшные звуки, «стонать», что очень испугает домочадцев.

В день Михея Тиховея завершался Успенский пост, и у всех верующих начинался осенний мясоед.

В это время играли заранее сговоренные свадьбы.

Что нельзя делать в День Михея Тиховея

В этот день не рекомендуется употреблять спиртные напитки, так как считается, что человек, нарушивший запрет, будет испытывать нужду. Также не стоит шуметь, поскольку святой Михей не любит громких звуков.

Существует запрет на приготовление блюд из теста и выпечки, даже постной, так как это может грозить человеку денежными затруднениями.
Фото: istockphoto / Kerkez

27 августа проходит последний день Успенского поста, а также приближается праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молоко.

Также не следует ругаться, спорить, повышать голос на старших, особенно на людей преклонного возраста.

Свободным и незамужним девушкам и женщинам не рекомендуется ходить в старой, грязной или мятой одежде, поскольку это может помешать им найти своего суженого и выйти замуж.

Те, кто занимается выращиванием винограда, не выходят в сады для работы в этот день, а просят святого Михея о хорошем урожае.

Что можно делать 27 августа

В этот день крестьяне планировали завершить полевые работы. Нужно было поторопиться, потому что осень уже не за горами, а заморозки могли начаться раньше обычного. Главной задачей земледельцев было собрать весь урожай.

27 августа — последний день, когда можно было засылать сватов. Молодые люди старались не упустить свой шанс и приходили к невесте вместе с родителями.

Этот день также считался благоприятным для свадеб и предложения руки и сердца.
Фото: istockphoto / V&G Studio

Желательно было провести этот день с близкими, чтобы сохранить покой в семье.

С утра люди занимались сбором урожая: помогали родственникам, которые из-за возраста не успевали завершить важные дела до морозов.

Молитвы в этот день возносили святому Михею, прося его помощи в строительстве дома. С мольбами к святому обращались как владельцы домов, так и те, кто только задумывался о строительстве собственного жилья.

Приметы на 27 августа

В день Михея Тиховея люди наблюдали за ветром и обращали внимание на рассвет.

Если небо на востоке окрашивалось в красные тона, это было предзнаменованием скорого ненастья. А если в небе был виден клин летящих журавлей — это означало, что морозы в этом году придут раньше обычного.

Если же в день Матвея Тихого случалась гроза — люди знали, что сентябрь будет дождливым.
Фото: istockphoto / /Maksym Isachenko
А если 27 августа было новолуние — погода резко изменится через неделю.

Сон в ночь с 26 на 27 августа считается вещим. Он может сбыться в течение недели, если вы спали в эту ночь на открытом воздухе или в помещении с открытыми окнами.

Если вам приснился пугающий сон, постарайтесь его запомнить, потому что он может подсказать вам, как избежать возможных сложностей в жизни.

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Суд снова оставил без движения иск создательницы Wildberries Бакальчук о разводе
26 августа 2024, 21:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Савеловский суд Москвы снова оставил без движения иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.
«Судом вынесено определение о продлении оставления без движения», — заявили в суде.
Отмечается, что подобное определение могли вынести по просьбе одной из сторон дать больше времени для устранения препятствий к принятию иска.

В предыдущий раз иск о разводе оставили без движения 1 августа. Причина такого решения суда не разглашалась. В конце июля суд сообщил о том, что Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.

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#маркетплейс
#развод
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Общественник Максимов заявил о неизбежности электросамокатов
26 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/bortnikau

Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов заявил, что от электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности избавиться невозможно.
«Средства индивидуальной мобильности на наших тротуарах и дорогах останутся. Остановить их появление и движение невозможно. 100-150 лет назад, когда только появлялись автомобили, они вызывали множество вопросов и протестов. Но со временем правила были выработаны, а понимание того, как двигаться на новых транспортных средствах, появилось. Такой же путь мы пройдем и с самокатами, и с электросамокатами, и другими средствами индивидуальной мобильности», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Максимов.

Он добавил, что запретить СИМ нельзя, поскольку они удобны для многих. Кроме того, спикер выразил уверенность, что за такой техникой будущее.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предлагал ужесточить наказание суток за оставление водителем средства индивидуальной мобильности или велосипедистом места ДТП.

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#транспорт
#дороги
#электросамокат
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Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
26 августа 2024, 20:48

Фото: istockphoto/Wlad74

Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт с частичной модернизацией. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции в своем телеграм-канале. Особенно отмечается, что эта процедура — плановая и ежегодная, которую проводят на всех энергоблоках АЭС в России.
«Это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии», — указано в публикации АЭС.
Отмечается, что сейчас на Курской атомной станции работает только третий энергоблок, первый и второй — остановлены навсегда и находятся «в режиме эксплуатации без генерации» из-за вышедшего срока работы.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — также добавили в пресс-службе станции.
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#всу
#курская аэс
#курская область
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Психолог Наумова назвала неожиданный мотиватор для учёбы ребёнка
Психолог Наумова рекомендовала мотивировать ребёнка учится личными успехами
26 августа 2024, 20:39

Фото: iStock/Massonstock

Психолог Наталья Наумова заявила, что мотивировать ребёнка к хорошей учёбе могут личные успехи его родителей.
«Мотивировать стоит через успех, через возможности. Когда у ребёнка что-то получается, у него есть желание этим заниматься. Когда учёба становится недоступной, мотивация падает, и потребностей нет. Если не получается в учебе, нужно приободрить ребенка с помощью хобби. Это важно для самооценки школьника», — отметила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее Наталья Наумова заявляла, что оценки не всегда полностью зависят от ребёнка. Поэтому за неудовлетворительные оценки в школе ребёнка стоит не ругать, а поддерживать.

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#психолог
#мотивация
#школа
#учёба
#дети
#родители
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Автоблогер Булкин назвал основную проблему электромобилей в России
26 августа 2024, 20:05

Фото: iStock/Blue Planet Studio

Автоблогер Александр Булкин заявил, что основная проблема электромобилей в России – неспособность таких машин преодолевать большие расстояния и совершать дальние поездки.
«Если вам нужно поехать из Питера в Псковскую область — это невозможно сделать на электрическом транспорте, так как нет зарядных станций. Машина теряет свой функционал. Поездка из столицы в Петербург на электрокаре также может принести неприятные сюрпризы. По пути есть возможность зарядиться, но количество часов в дороге увеличится с 6 до 8-10», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Булкин.

Также он отметил сложности и с обслуживанием таких авто.

Ранее заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснял плохую развитость электротранспорта в России большими расстояниями и недостатком зарядный станций.

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Перечислены основные проблемы развития электромобилей в России
#производство
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#право
#машина
#электромобили
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Прокуратура Парижа: Дурову предъявлены обвинения в совершении 12 преступлений
26 августа 2024, 19:29

Фото: istockphoto/undefined undefined

Сооснователю и генеральному директору мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения в совершении 12 преступлений. Дело против него во Франции было открыто 8 июля 2024 года.
Об этом сообщила парижская прокуратура. В ведомстве также добавили, что Дуров может остаться под стражей до 28 августа. Сейчас его допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Павла Дурова не связано с политическими мотивами. В офисе Генерального секретаря ООН сообщили, что внимательно следят за ситуацией вокруг ареста Дурова в Париже.

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#прокуратура
#telegram
#оон
#макрон
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Павел Дуров бросил беременную модель Диану Бако и ушел к Вавиловой за полгода до ареста
SHOT: Юлия Вавилова увела Павла Дурова у беременной модели 18+ Дианы Бако
26 августа 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Криптоинвесторша Юлия Вавилова, которую видели с Павлом Дуровым перед его задержанием в Париже, увела основателя Telegram у венгерской модели 18+ Дианы Бако, на тот момент беременной. Об этом со ссылкой на бывшую Дурова сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным издания, Диана долгое время встречалась с Павлом в Дубае, а после в ее круг общения напросилась Юлия, с которой у нее завязались дружеские отношения.

Отмечается, что в апреле все изменилось — Диана забеременела и через какое-то время рассталась с Павлом, чем сразу воспользовалась Юлия. Она заявляет, что у нее отобрали «Майбах», на котором она ездила, и отдали новой пассии Дурова.

На вопрос от кого она беременна, Диана ответила, что «все и так понятно».

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#telegram
#блогер
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Завершён масштабный капремонт очистных сооружений в Рузе
26 августа 2024, 18:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В рамках капитального ремонта на очистных сооружениях в городском округе Руза завершены строительно-монтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Эти сооружения улучшат качество коммунальных услуг водоотведения и экологическую обстановку в округе для более 12 тыс. жителей. Сейчас они работают в полном объёме, обеспечивая коммунальной услугой всех потребителей муниципалитета. Теперь это современнейшие сооружения. Нет ни неприятного запаха, ни вредных выделений», – сказал вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.
Сейчас специалисты проводят опытную эксплуатацию системы, тестируя очистку сточных вод. Процедура приёмки модернизированного объекта должна начаться до 30 августа.

Новые очистные сооружения рассчитаны на обработку 10 тыс. кубометров сточных вод в сутки.

Капремонт провели в рамках нацпроекта «Экология». Финансирование работ из регионального и муниципального бюджетов превысило 380 млн рублей.

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