В России учредили Премию имени журналиста Никиты Цицаги

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Издание NEWS.ru учредило ежегодную Премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» для журналистов и творческих коллективов печатных СМИ, ТВ, радио, интернет-СМИ, информационных агентств, зарегистрированных в РФ.
Отмечается, что подать заявку на участие уже можно. Темой могут стать судьбы пострадавших в результате техногенных катастроф, природных катаклизмов, военных и политических конфликтов.
Призовой фонд премии составит 300 тыс. рублей.
Напомним, Никита Цицаги погиб 16 июня 2024 года под Угледаром, работая в зоне СВО.
Ранее стартовал приём заявок на участие в Международной премии для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба — 2024.
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Призовой фонд премии составит 300 тыс. рублей.
Напомним, Никита Цицаги погиб 16 июня 2024 года под Угледаром, работая в зоне СВО.
«Гибель Никиты стала личной трагедией для всех сотрудников NEWS.ru. Специализацией Никиты были соцрепортажи: он рассказывал о людях, оказавшихся в зоне боевых действий. Говорил о том, что видел, не занимал ничью позицию, не выбирал никакую сторону. Несмотря на свою молодость, Никита очень точно подмечал человеческие страдания, передавал боль людей», — говорит главный редактор издания Ольга Сабурова.
Ранее стартовал приём заявок на участие в Международной премии для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба — 2024.
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Мелисса Тимофеева