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Определены победители Национальной премии «Золотой медвежонок» в сфере товаров и услуг для детей по итогу 2023 года. Об этом сообщили в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
«Золотой медвежонок» является главной премией в сфере товаров и услуг для детей. Мероприятие проводится с 2010 года при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ и Минпромторга.
Экспертный совет из ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков оценивает номинантов и определяют лучшие образцы продукции или услуги, которые полезны, функциональны и безопасны для детей. Это и канцелярия, косметика и средства гигиены, одежда, обувь, мебель и многое другое.
В четырнадцатом сезоне на соискание Премии представили порядка 200 наименований товаров и услуг для детей. С победителями по итогу 2023 года можно ознакомиться на официальном сайте Премии.
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Экспертный совет из ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков оценивает номинантов и определяют лучшие образцы продукции или услуги, которые полезны, функциональны и безопасны для детей. Это и канцелярия, косметика и средства гигиены, одежда, обувь, мебель и многое другое.
В четырнадцатом сезоне на соискание Премии представили порядка 200 наименований товаров и услуг для детей. С победителями по итогу 2023 года можно ознакомиться на официальном сайте Премии.
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Элина Позднякова