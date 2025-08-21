В России указали на связь мигрантов с вспышкой инфекционного заболевания

21 августа 2025, 14:40

Член СПЧ Кабанов: холеру в Россию могли завезти мигранты

Фото: iStock/doble-d

Возможная вспышка холеры в России может быть связана с притоком иностранных мигрантов. Об этом в своём Telegram-канале заявил член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов.