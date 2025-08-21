В России указали на связь мигрантов с вспышкой инфекционного заболевания
Возможная вспышка холеры в России может быть связана с притоком иностранных мигрантов. Об этом в своём Telegram-канале заявил член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов.
Так он прокомментировал недавнее напоминание главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах профилактики холеры на фоне случаев заболевания за рубежом. При этом Попова не заявляла о каких-либо вспышках холеры на территории России.
Кабанов задался вопросом, откуда в нашей стране вдруг появилась холера. Он утверждает, что инфекцию в Россию завезли мигранты, преимущественно из стран Средней Азии. В связи с этим член СПЧ высказал критику в адрес существующих мер санитарно-эпидемиологической защиты населения, назвав их недостаточными.
Ранее в Санкт-Петербурге была зафиксирована вспышка менингита, которая также связывается с миграционными процессами, что вызывает дополнительные опасения в вопросах общественного здоровья.
