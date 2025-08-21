Достижения.рф

В Подмосковье мигрантка отобрала самокат у маленькой девочки — видео

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

В Московской области мигрантка приняла чужой самокат за свой и отобрала его у маленькой девочки. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП | РОССИЯ 24».



Как оказалось, женщина приняла самокат ребенка за свой и пыталась отобрать его у девочки. Ребенок говорила, что это ее собственность, но мигрантка не слушала и требовала отдать ей его. После она начала хватать несовершеннолетнюю за руку и пыталась вырвать мобильный телефон.

Девочка обратилась к прохожему за помощью и рассказала тому о случившемся. Следом было написано заявление в правоохранительные органы. Как оказалось, мигрантка уже привлекала внимание жителей своим поведением.


Иван Мусатов

