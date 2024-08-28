В России упала средняя стоимость минивэна

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В июле этого года в России снизилась средняя стоимость минивэна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составила 1,91 млн рублей.
Так, эксперты «Отчетов Авто.ру» выяснили, что два года сегмент автомобилей для больших семей занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке. Средний возраст таких машин – 12 лет.
Как передают «Известия», самыми популярными минивэнами в России по прошествии семи месяцев этого года стали Hyundai Grand Starex, Chevrolet Orlando и Opel Zafira.
А «Петербургский дневник» выяснил стоимость школьных дневников в канун начала учебного года. Так, по информации издания, стоимость простого белого дневника варьируется от 42 рублей, в мягкой обложке с рисунками либо в обложке из экокожи – от 174 рублей, в твердой ламинированной обложке – от 68 рублей.
Ранее сообщалось, что стоимость школьных канцтоваров в российских сетях снизилась на 7,2% за год.
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Цена на школьные канцтовары снизилась за год
Как передают «Известия», самыми популярными минивэнами в России по прошествии семи месяцев этого года стали Hyundai Grand Starex, Chevrolet Orlando и Opel Zafira.
А «Петербургский дневник» выяснил стоимость школьных дневников в канун начала учебного года. Так, по информации издания, стоимость простого белого дневника варьируется от 42 рублей, в мягкой обложке с рисунками либо в обложке из экокожи – от 174 рублей, в твердой ламинированной обложке – от 68 рублей.
Ранее сообщалось, что стоимость школьных канцтоваров в российских сетях снизилась на 7,2% за год.
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Цена на школьные канцтовары снизилась за год
Мелисса Тимофеева