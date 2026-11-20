В России усилят борьбу с браконьерским рыболовством
Дополнительные меры по борьбе с браконьерским выловом рыбы выработала межведомственная комиссия Совбеза РФ по общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБ.
Меры направлены на пресечение деятельности организованных групп браконьеров, а также на выявление цехов по переработке незаконно добытых биоресурсов.
«Отдельное внимание уделено выявлению коррупции в области рыболовства и легализации денег, полученных преступным путём», — отмечается в сообщении.Кроме того, в рамках борьбы с браконьерством планируется развивать сотрудничество с компетентными органами соседних стран, чтобы ликвидировать международные каналы сбыта нелегального улова. Поставлен также вопрос о совершенствовании правового регулирования вопросов, касающихся возмещения вреда, причинённого браконьерами.