20 ноября 2026, 11:47

Фото: istockphoto.com/pixinoo

Дополнительные меры по борьбе с браконьерским выловом рыбы выработала межведомственная комиссия Совбеза РФ по общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБ.





Меры направлены на пресечение деятельности организованных групп браконьеров, а также на выявление цехов по переработке незаконно добытых биоресурсов.





«Отдельное внимание уделено выявлению коррупции в области рыболовства и легализации денег, полученных преступным путём», — отмечается в сообщении.