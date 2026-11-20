20 ноября 2026, 10:50

Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

Сотрудники таможни в Домодедове выявили у 46-летнего россиянина 376 самоцветов и ювелирные украшения общей стоимостью 44,3 млн рублей. Мужчина прилетел из Таиланда через Дубай и попытался пройти через «зеленый» коридор.