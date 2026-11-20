В Домодедове у пассажира из Таиланда нашли самоцветы на 44,3 млн рублей
Сотрудники таможни в Домодедове выявили у 46-летнего россиянина 376 самоцветов и ювелирные украшения общей стоимостью 44,3 млн рублей. Мужчина прилетел из Таиланда через Дубай и попытался пройти через «зеленый» коридор.
Пассажира остановили во время выборочной проверки. При просвечивании багажа инспекторы заметили 84 сертификата на драгоценные и полудрагоценные камни. После этого они досмотрели вещи мужчины. В поясной сумке россиянин перевозил пакеты с цветными минералами, двумя кольцами и тремя парами серег. Еще одно украшение и семь нитей жемчуга он сам достал из кармана.
Пассажир рассказал, что приобрел камни в Таиланде для продажи в России. По его словам, «зеленый» коридор он выбрал, чтобы избежать уплаты пошлины. С таможенными правилами мужчина познакомился лишь частично. Экспертиза установила, что украшения изготовили из золота 750-й и серебра 925-й пробы. Ювелиры использовали для вставок бриллианты, рубин, изумруд, аметист и гроссуляр.
Среди минералов эксперты обнаружили бриллианты, рубины, изумруды, александриты, сапфиры, шпинель и другие камни. В партии находились культивированный морской жемчуг и необработанный кристалл берилла. Правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Суд назначил мужчине штраф в размере 200 тыс. рублей и конфисковал товары в пользу государства.
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