20 ноября 2026, 10:09

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Работы по реконструкции стадиона «Спартак», расположенного на улице Пушкина в Луховицах, близятся к завершению. В настоящее время готовность объекта составляет 99%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Реконструкция проводится за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В настоящее время на стадионе заканчивают наладку внутренних инженерных систем. Сдать объект в эксплуатацию должны до конца ноября», — говорится в сообщении.