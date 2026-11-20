В Луховицах завершают реконструкцию стадиона «Спартак»
Работы по реконструкции стадиона «Спартак», расположенного на улице Пушкина в Луховицах, близятся к завершению. В настоящее время готовность объекта составляет 99%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Реконструкция проводится за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время на стадионе заканчивают наладку внутренних инженерных систем. Сдать объект в эксплуатацию должны до конца ноября», — говорится в сообщении.В ходе реконструкции на основном футбольном поле уложили искусственный газон, а вокруг оборудовали четыре беговые дорожки длиной 400 метров. Поле оснастили светодиодным освещением и электронным табло. Под трибунами, рассчитанными на полторы тысячи зрителей, обустроили тренажёрный и спортивный залы, раздевалки, душевые, массажный кабинет, комнаты для тренеров и медпункт.