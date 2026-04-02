В России установили День памяти жертв геноцида советского народа
В России на 19 апреля установили День памяти жертв геноцида советского народа. Об этом сообщил Национальный центр исторической памяти.
Соответствующую памятную дату учредили Федеральным законом от 29 декабря 2025 года. В текущем году мероприятия пройдут впервые. Символично, что 19 апреля выбрали не случайно — именно в этот день в 1943 году издали Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39, заложивший правовые основы привлечения нацистов и их пособников к ответственности за военные преступления.
В разработанный комплекс вошли информационно-справочные материалы, готовые выставочные проекты (доступные для самостоятельной печати), а также фильмы для публичных показов. По замыслу организаторов, эти ресурсы помогут наглядно показать связь событий 1941–1945 годов с современностью, объяснить важность борьбы с фальсификацией истории и противодействия неонацизму.
Среди мероприятий указали мемориальные акции, выставки, направленные на просвещение общества.
