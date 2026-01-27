Память жертв Холокоста почтили около 255 000 подмосковных учащихся

27 января 2026, 18:54

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 255 000 школьников, студентов, советников по воспитанию, учителей и родителей собрали в Подмосковье мероприятия ко Дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.