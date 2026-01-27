Память жертв Холокоста почтили около 255 000 подмосковных учащихся
Свыше 255 000 школьников, студентов, советников по воспитанию, учителей и родителей собрали в Подмосковье мероприятия ко Дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Памятная дата связана с Днём освобождения Красной Армией крупнейшего концентрационного лагеря – Аушвиц-Биркенау (Освенцима). 27 января в регионе организовали выставки-инсталляции «Стена памяти» на основе фотографий, документов, цитат и историй узников концлагерей. Прошли вечера памяти «Эхо слов», где участники прочли и обсудили отрывки из дневников детей и подростков, которых коснулась трагедия.
В рамках проекта «Книга имён» школьники и студенты познакомились с интервью и биографиями людей, переживших Холокост, собрали истории в книгу-альбом.
Для младших школьников в рамках проекта «Навигаторы детства» провели акцию «Дерево доброты». Учащиеся обсудили, как каждый может сделать мир добрее.
