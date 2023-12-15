В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя

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Российское правительство утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Отмечается, что главными целями введённых мер станет уменьшение потребления алкоголя в России, а также снижение роста заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных со спиртосодержащими напитками.
Выделены и основные задачи Концепции. Среди них – укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы медицинской реабилитации и социальной адаптации россиян, страдающих от алкогольной зависимости.
Кроме того, планируется разработать и реализовать ряд мер, направленных на сокращение употребления лекарственных и парфюмерно-косметических средств, а также прочих жидкостей, содержащий спирт.
Также планируется усилить меры по оказанию противодействия нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на продукцию, содержащую алкоголь и этиловый спирт.
По итогу реализации этой концепции, планируется сократить фактический показатель потребления алкоголя на душу населения до 7,8 литра.
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Выделены и основные задачи Концепции. Среди них – укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы медицинской реабилитации и социальной адаптации россиян, страдающих от алкогольной зависимости.
Также планируется усилить меры по оказанию противодействия нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на продукцию, содержащую алкоголь и этиловый спирт.
По итогу реализации этой концепции, планируется сократить фактический показатель потребления алкоголя на душу населения до 7,8 литра.
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Анастасия Чинкова