В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с лауреатами XVII конкурса подмосковных СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.