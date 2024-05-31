В России утвердили новый состав автомобильной аптечки

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Министерство здравоохранения России обновило требования к комплектации автомобильной аптечки. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно новым требованиям, в автомобильной аптечке должны обязательно находиться маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинг, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.
Приказ с нововведениями вступит в силу 1 сентября этого года.
При этом водители смогут применять аптечки, купленные до вступления приказа в силу, до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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Приказ с нововведениями вступит в силу 1 сентября этого года.
При этом водители смогут применять аптечки, купленные до вступления приказа в силу, до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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Анастасия Чинкова