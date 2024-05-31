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В России утвердили новый состав автомобильной аптечки

Миндрав РФ обновил требования к комплектации автомобильной аптечки
31 мая 2024, 22:01
Фото: iStock/Tomasz Majchrowicz

Фото: iStock/Tomasz Majchrowicz

Министерство здравоохранения России обновило требования к комплектации автомобильной аптечки. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно новым требованиям, в автомобильной аптечке должны обязательно находиться маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинг, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.

Приказ с нововведениями вступит в силу 1 сентября этого года.



При этом водители смогут применять аптечки, купленные до вступления приказа в силу, до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

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#аптечка
#водитель
#автомобиль
#минздрав рф
Суд снова встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС РФ
31 мая 2024, 21:37

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Пресненский суд Москвы снова встал на сторону актёра Данилы Козловского, которые подавал иск о защите чести и достоинства к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, обвинившему артиста в дискредитации ВС РФ.
Ранее Бородин направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что актёр покинул Россию после начала СВО и высказывался против проведения спецоперации на своих страницах в соцсетях.

После этого Козловский опроверг свой отъезд в США и заявил, что продолжает служить в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Адвокаты Козловского подготовили заявления с просьбой проверить высказывания Бородина.

В четверг суд повторно встал на сторону артиста.

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#суд
#вс рф
#артист
#россия
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112 тысяч многодетных семей Подмосковья воспитывают около 360 тысяч детей
31 мая 2024, 20:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области 1,2 млн семей воспитывают 1,7 млн детей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в канун Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.
«В Подмосковье в 1,2 млн семей воспитываются 1,7 млн детей. Количество многодетных семей составляет около 112 тысяч, в них растут порядка 360 тысяч детей. В бюджете на меры поддержки семей предусмотрено порядка 45 млрд рублей», – отметил Брынцалов.
Он уверен, что 1 июня – не просто праздник, а напоминание взрослым о важности заботы и поддержки детей. В Московской области делается всё, чтобы у детей было счастливое детство. В регионе действует целый комплекс мер поддержки материнства и детства. Ежегодно в регионе растёт количество многодетных семей.
«Это свидетельствует о том, что наша работа приносит плоды, и мы продолжаем создавать самые благоприятные условия для семей. Инвестиции в детей – это инвестиции в будущее региона и всей страны», – подчеркнул спикер регионального парламента.
Подробнее о мерах поддержки детей в Московской области можно узнать на сайте Мособлдумы.

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#многодетная семья
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#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» получил диплом на форуме «Золотой Витязь»
Цикл фильмов «Русские. XXI век» получил диплом на кинофоруме «Золотой Витязь»
31 мая 2024, 20:01

Фото: iStock/Darwin Brandis

Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» получил специальный диплом на XXXIII международном кинофоруме «Золотой Витязь».
В Омской области завершился кинофорум «Золотой Витязь», на котором были представлены 160 кинокартин из 12 стран мира. На фестивале присутствовали 10 тысяч зрителей.

Фото: пресс-служба «Нестеренко центр»

Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» вошёл в основную программу в номинации полнометражных документальных фильмов. В этой категории было представлено 25 картин из России, Белоруссии, Сербии и Германии.

Проект, подготовленный телестудией «Нестеренко центр» в партнёрстве с «Радио 1», получил специальный диплом «За духовность и гражданственность в кинематографе».

Пресс-служба центра выразила особую благодарность Президентскому фонду культурных инициатив, «Радио 1» и социальной сети «Одноклассники» за помощь в реализации проекта.

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#диплом
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В Красногорске показали рисунки, созданные человеком и искусственным интеллектом
31 мая 2024, 19:56

Фото: МИСК МО

В Доме правительства Московской области наградили победителей конкурса визуальных работ, созданных при помощи искусственного интеллекта «Настоящее и будущее моей семьи». Участники генерировали изображения через авторское текстовое описание по заданной тематике.
В конкурсе участвовали ребята в возрасте от 7 до 20 лет. Лучший результат, выданный нейросетью в соответствии с замыслом автора, был представлен конкурсной комиссии. Инициаторами конкурса стали активисты регионального отделения Движения Первых.
«РДДМ – это движение, объединяющее детей и молодёжь, которое помогает им развиваться. Региональное отделение насчитывает более 174 тыс. человек, в Московской области функционирует более 1 тыс. первичных отделений. Это яркие, заряженные ребята, которые активно участвуют в жизни региона, устраивают интересные мероприятия, проводят патриотические акции, поддерживают участников СВО в рамках региональной акции «Доброе дело». Мы стараемся помогать реализовывать идеи наших детей и молодёжи», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Конкурсный отбор шёл два месяца в почти всех городских округах Подмосковья. Самыми популярными стали художественные решения, связанные с освоением космоса и инновациями.
«Мы собрали 501 работу и с помощью онлайн-голосования выбрали шесть лучших, чтобы в ближайшее время представить интересные решения и самый органичный результат взаимодействия человека и машины», – поделился председатель Движения Первых Московской области Юрий Макеев.
Скоро экспозицию смогут увидеть в разных образовательных, молодёжных и культурных учреждениях Подмосковья и не только. С предложением о масштабировании выступала Общественная палата Московской области.
«Было бы здорово, если бы картины увидели как можно больше людей. Поэтому мы выступили с инициативой презентовать самые яркие работы победителей в Общественной палате России», – сказала первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
Участники конкурса были поделены на две возрастные группы. В младшей победителями и призёрами стали Дмитрий Корешков из Зарайска (12 лет), Роман Юрчишин из Химок (11 лет), Александр Бондаренко из Серпухова (9 лет). В старшей группе лучшие работы представили Айсель Абдинова из Долгопрудного (16 лет), Алексей Крючков из Шаховской (15 лет) и Никита Мицкевичус из Егорьевска (8 лет).

Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых. Участниками являются более 6 млн человек. В 89 регионах России работают свыше 46 тыс. первичных отделений.

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#подмосковье
#московская область
#ии
#картины
#конкурс
#рисунки
#дпмо
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Общественники собрали на берегах Бисерова озера 30 кубометров мусора
31 мая 2024, 19:32

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

Общественники собрали на озере Бисерово в Богородском городском округе Подмосковья 30 кубометров мусора. Там прошла экологическая акция «Чистая река. Сделай. Это просто», сообщили в пресс-службе Общественной палаты Московской области.
Комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов ОП региона объединила волонтёров, общественников, активистов, спасателей и неравнодушных жителей Подмосковья на берегу озера, чтобы очистить его от бытового мусора. Профессиональные аквалангисты и дайверы занимались очисткой дна, а волонтёры на сапах собирали мусор с водной глади. Самые юные участники помогали очищать прибрежную зону и лес.
«Я рада, что нам всем вместе удалось сократить последствия влияния человека в таком уникальном месте – на реликтовом озере Бисерово. Особенно приятны активность и энтузиазм молодёжи, волонтёров Подмосковья, которые к нам присоединились. Восхитили неравнодушие и вовлечённость местных жителей. Совместные усилия привели к хорошему результату», – поделилась зампред Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.
Некоторые аквалангисты устроили между собой своеобразные соревнования. Критерием победы был самый опасный предмет, извлечённый со дна озера. Среди таковых были всевозможные острые предметы, деревянные копья, битое стекло, автомобильные шины и металлолом.
«Бисерово озеро – не просто водоём. Это реликтовое озеро ледникового происхождения и любимое место отдыха жителей округа. Здесь прекрасно всё – пейзажи, пляжи, окружающие леса и даже само название. Согласно легенде, озеро получило его благодаря Екатерине Великой, которая, гуляя по берегу, обронила в воду украшение из бисера. Отрадно, что активисты со всего Подмосковья обратили внимание на наше озеро, и мы все вместе сделали доброе дело», – сказал присоединившийся к мероприятию глава Богородского округа Игорь Сухин.
Всего в рамках экологической акции на территории лесного массива было собрано 32 кубометра мусора вдоль озера на площади 1,5 тыс кв. м. Эко-активисты, которые отметились самыми яркими проектами по защите окружающей среды, реализованными в Подмосковье, получили награды.

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#московская область
#лес
#богородский городской округ
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Перечислены наиболее популярные для детей подарки
Опрос: Россияне чаще всего дарят детям гаджеты
31 мая 2024, 19:26

Фото: iStock/Taras Grebinets

Опрос «Яндекс Маркета» показал, что в топе подарков для детей от семьи находятся гаджеты.
Также популярны такие подарки, как деньги, товары для творчества, детский транспорт (самокаты, ролики и велосипеды).

При этом взгляды на лучшие подарки для детей самих родителей и бабушек/дедушек различаются. Как передают «Известия», родители считают лучшими подарками гаджеты и деньги, в то время как бабушки и дедушки называют сладости, конструкторы, а также наборы для хобби.

Отмечается, что книги также попали в число популярных подарков для подрастающего поколения.

А завкафедрой прикладной математики факультета информационных технологий университета «Синергия», кандидат экономических наук, доцент Жанна Мекшенева рассказала, на что надо ориентироваться при выборе приложений для родительского контроля.

«Выбор приложения осуществляется исходя из возраста ребенка, функционала и условий приложения (бесплатное или по подписке)», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Мекшенева.

Ранее психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.

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#родители
#подарки
#приложения
#гаджеты
#дети
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«Калашников» поставил заказчику бронебойные патроны 7Н29
ЦНИИточмаш осуществил поставку бронебойных патронов 7Н29
31 мая 2024, 19:16

Фото: iStock/Dmitri Toms

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) выполнил государственный контракт на поставку партии патронов 7Н29 с бронебойной пулей. Об этом пишет пресс-служба концерна.
Отмечается, что ЦНИИточмаш входит в концерн «Калашников».

Пистолетный патрон 7Н29 был создан в 1991 году. Он по-прежнему остаётся основным бронебойным боеприпасом калибра 9 на 21 миллиметр в России.

Данные патроны применяются в пистолетах СР1МП «Гюрза» и пистолете-пулемете СР2М «Вереск». Поставку данного оружия заказчику ЦНИИточмаш также произвёл в апреле этого года.

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#пистолет
#снаряд
#оружие
#поставки
#россия
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Путин назвал безобразием решение соцслужб забрать детей из-за сломавшейся печки
31 мая 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение социальных служб Красноярского края забрать у матери троих детей из-за неработающей печки. Об этом российский лидер сообщил в рамках беседы с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, передает ТАСС.
Омбудсмен рассказала, что посетила один из регионов, где трое детей четыре месяца находились в социальном учреждении. Отмечается, что детей забрали, поскольку в доме не работала печка.

Львова-Белова подчеркнула, что на их содержание уже было выделено более миллиона рублей, в то время как печка стоит девяносто тысяч, что является неправильным. Глава государства отметил, что данный инцидент является безобразием.

В итоге детей вернули в семью, а печку починили.

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#подмосковье
#дети
#инцидент
#омбудсмен
#путин
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Андрей Булгаков вручил Гранты главы лучшим педагогам Щёлкова
31 мая 2024, 18:36

Фото: пресс-службе администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вручил Гранты главы лучшим педагогам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В 2020 году Булгаков инициировал создание гранта, чтобы отблагодарить учителей округа. В 2022-м грант расширили, включив в число получателей учеников. Для ребята это стало новым стимулам к победам.
«Мы строим новые школы, реконструируем существующие, один за другим появляются «открытые стадионы». Это очень важно для сферы образования. Но главное – люди, наши талантливые и профессиональные педагоги, которые горят своим делом», – написал Булгаков в своем телеграм-канале.
Как отметили в администрации, образование в Щёлкове динамично развивается и пополняется новыми кадрами. Перед церемонией Булгаков пообщался с представителями Клуба молодого педагога. Глава отметил заинтересованность учителей не только в профессии, но и в жизни округа. Педагоги полны энтузиазма, хотят активно участвовать в проектах развития и те же принципы прививают подрастающему поколению.

На сегодня гранты получили уже 74 учителя и 97 учеников.

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#андрей булгаков
#гранты
#образование
#педагоги
#учителя
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#подмосковье
#московская область
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