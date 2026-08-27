Достижения.рф

В России увеличат лимит сверхурочной работы

В России с 1 сентября увеличат лимит сверхурочных часов
Фото: istockphoto/littlehenrabi

Лимит сверхурочной работы в России увеличат до 240 часов в год с 1 сентября. Соответствующее изменение коснется организаций, которые закрепят новую норму в коллективных договорах или отраслевых соглашениях, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.



В настоящее время годовая продолжительность переработок не может превышать 120 часов (при этом действует ограничение в четыре часа в течение двух дней подряд). Однако нововведение распространяется не на всех сотрудников. Лимит в 120 часов сохранится для:

  • работников с вредными условиями труда третьей и четвертой степени (шахтеры, сталевары, сотрудники химических производств, водолазы);
  • государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более 25% месячной нормы времени.
Особые условия предусмотрены для льготных категорий. Привлекать к переработкам свыше 120 часов можно будет только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний:

  • предпенсионеров и пенсионеров;
  • работников с вредными условиями первой и второй степени (водители автобусов, лаборанты, электросварщики).
Порядок оплаты изменится с превышением годового лимита. Оплата первых 120 часов сверхурочных производится по действующим правилам: первые два часа — в полуторном размере, последующие — в двойном. Начиная со 121-го часа все переработанные часы будут оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час.

При этом сохраняется право работника по своему желанию заменить повышенную оплату дополнительным временем отдыха. Машаров также напомнил, что сверхурочная работа по-прежнему запрещена для беременных женщин, несовершеннолетних сотрудников и лиц, обучающихся по ученическому договору.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0