В России увеличат лимит сверхурочной работы
В России с 1 сентября увеличат лимит сверхурочных часов
Лимит сверхурочной работы в России увеличат до 240 часов в год с 1 сентября. Соответствующее изменение коснется организаций, которые закрепят новую норму в коллективных договорах или отраслевых соглашениях, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
В настоящее время годовая продолжительность переработок не может превышать 120 часов (при этом действует ограничение в четыре часа в течение двух дней подряд). Однако нововведение распространяется не на всех сотрудников. Лимит в 120 часов сохранится для:
- работников с вредными условиями труда третьей и четвертой степени (шахтеры, сталевары, сотрудники химических производств, водолазы);
- государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более 25% месячной нормы времени.
- предпенсионеров и пенсионеров;
- работников с вредными условиями первой и второй степени (водители автобусов, лаборанты, электросварщики).
При этом сохраняется право работника по своему желанию заменить повышенную оплату дополнительным временем отдыха. Машаров также напомнил, что сверхурочная работа по-прежнему запрещена для беременных женщин, несовершеннолетних сотрудников и лиц, обучающихся по ученическому договору.