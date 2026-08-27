В России увеличат лимит сверхурочной работы

27 августа 2026, 12:46

В России с 1 сентября увеличат лимит сверхурочных часов

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Лимит сверхурочной работы в России увеличат до 240 часов в год с 1 сентября. Соответствующее изменение коснется организаций, которые закрепят новую норму в коллективных договорах или отраслевых соглашениях, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.





В настоящее время годовая продолжительность переработок не может превышать 120 часов (при этом действует ограничение в четыре часа в течение двух дней подряд). Однако нововведение распространяется не на всех сотрудников. Лимит в 120 часов сохранится для:





работников с вредными условиями труда третьей и четвертой степени (шахтеры, сталевары, сотрудники химических производств, водолазы);

государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более 25% месячной нормы времени.