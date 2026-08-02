Мужчина устроил конфликт с водителем после поездки в такси
В Ростове-на-Дону произошёл конфликт между таксистом и пассажиром, который закончился дракой. Как сообщают очевидцы, причиной инцидента стало агрессивное поведение нетрезвого мужчины, передаёт Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
По предварительным данным, пьяная пара долго выясняла отношения на улице, пока водитель такси ожидал пассажиров в автомобиле. Когда мужчина наконец попросил ехать, один из пассажиров начал грубо отвечать и провоцировать шофёра на конфликт.
В какой-то момент пассажир предложил водителю «разобраться один на один». Таксист принял вызов, после чего между мужчинами завязалась драка. По словам свидетелей, несколькими ударами водитель отправил агрессивного пассажира на землю.
После этого спутники мужчины попытались помешать таксисту уехать и, как утверждается, даже пытались завладеть автомобилем. Однако водитель смог покинуть место происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Официальной информации о возможных заявлениях в полицию и последствиях конфликта пока нет.
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