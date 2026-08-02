Мужчина устроил конфликт с водителем после поездки в такси

02 августа 2026, 15:46

В Ростове-на-Дону таксист нокаутировал пассажира, который вызвал его на драку

Фото: Istock / Yaraslau Mikheyeu

В Ростове-на-Дону произошёл конфликт между таксистом и пассажиром, который закончился дракой. Как сообщают очевидцы, причиной инцидента стало агрессивное поведение нетрезвого мужчины, передаёт Telegram-канал «Плохие Новости 18+».