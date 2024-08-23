В России увеличился спрос на строящееся жильё

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Генеральный директор пре-девелопера Ольга Гусева заявила об увеличении спроса на строящееся жильё в российских регионах.
Она отметила, что самый большой спрос был выявлен в Южном федеральном округе, Дальневосточном и Центральном округах.
Ранее сообщалось, что реализация программы реновации началась в подмосковном Фрязине, согласно плану, в городе снесут более 40 ветхих домов.
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«Наиболее заметный рост числа сделок на рынке долевого строительства в регионах произошёл во втором квартале 2024 года. Тогда количество сделок увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года, в то время как в первом квартале 2024 года рост составил лишь 9%. Эта динамика обусловлена ожиданием завершения программы субсидирования ипотеки в рамках господдержки», — пояснила в беседе с Газета.ру Гусева.
Ранее сообщалось, что реализация программы реновации началась в подмосковном Фрязине, согласно плану, в городе снесут более 40 ветхих домов.
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Мелисса Тимофеева