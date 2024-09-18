До 14 человек возросло число погибших после взрывов раций в Ливане

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Число погибших от непрекращающихся взрывов раций в Ливане выросло до 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба местного центра чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Также отмечается, что до 450 человек увеличилось количество пострадавших.
Ранее в этот день сообщалось, что после массовой детонации пейджеров, которыми активно пользуются члены шиитского движения «Хезболла», начали взрываться другие устройства. В частности, речь шла о рациях, радиоприёмниках, автомобильных магнитолах и мобильных телефонах. Однако, помимо этого, наблюдались взрывы бытовой техники, автомобилей и мопедов.
Общее число пострадавших от двухдневных взрывов в Ливане оценивается в порядка трёх тысяч человек.
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Ранее в этот день сообщалось, что после массовой детонации пейджеров, которыми активно пользуются члены шиитского движения «Хезболла», начали взрываться другие устройства. В частности, речь шла о рациях, радиоприёмниках, автомобильных магнитолах и мобильных телефонах. Однако, помимо этого, наблюдались взрывы бытовой техники, автомобилей и мопедов.
Общее число пострадавших от двухдневных взрывов в Ливане оценивается в порядка трёх тысяч человек.
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Анастасия Чинкова