Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане

Во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, ещё тысячи пострадали. 18 сентября Ливан накрыла еще одна волна взрывов. О том, что происходит в стране — в материале «Радио 1».