Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане

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Израиль взорвал тысячи раций, используемых членами шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет портал Axios.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Ливана начали взрываться иные устройства связи, чем пейджеры. В частности, речь шла о рациях, автомобильных магнитолах и мобильных телефонах. Позднее появилась информация о детонации автомобилей, мопедов и бытовой техники.
По данным портала, разведывательные службы Израиля заранее установили в рации взрывные устройства, после чего отправили их в Ливан. Эти рации являются частью системы связи, которая должна использоваться в ходе войны с Израилем.
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Анастасия Чинкова