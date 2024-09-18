Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции

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Во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, ещё тысячи пострадали. 18 сентября Ливан накрыла еще одна волна взрывов. О том, что происходит в стране — в материале «Радио 1».
Как пейджеры могли взорватьсяПейджерами активно пользуются члены шиитского движения «Хезболлах» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время нет точного объяснения тому, как они могли сдетонировать. Однако экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден убеждён, что в них ещё до отправки в Ливан было внедрено взрывное устройство. Позднее телеканал Al Jazeera подтвердил эту информацию, отметив, что взорвавшиеся пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки.
«Неотличимо от терроризма»: Сноуден назвал одну из причин детонации пейджеров в Ливане
Кто стоит за терактом в ЛиванеМИД Ливана после произошедшего выпустил заявление, в котором обвинил в произошедших взрывах Израиль. Предполагается, что представители израильской разведки «Моссад» получили доступ к средствам связи, которые должны быть переданы участникам «Хезболлы».
Они нанесли на аккумуляторы пейджеров взрывоопасное вещество, после чего отправили их в Ливан. Очевидцы сообщают, что на пейджеры начали активно поступать сообщения как раз перед взрывами. Очевидно, что от такой активной работы батарейки устройств перегрелись, что привело к детонации нанесённого на них вещества.
Новые взрывы в Ливане18 сентября, на следующий день после детонации пейджеров поступила информация о том, что в Ливане продолжаются взрывы. Очевидцы сообщают, что теперь детонации подверглась другая техника. В частности, речь идёт о рациях, автомобильных магнитолах, радиоприёмниках и кухонной бытовой технике. Кроме того, начали взрываться машины и мопеды.
В Ливане начала взрываться бытовая техника
Число пострадавших и раненых в ЛиванеПо последним данным, в результате детонации пейджеров погибли 12 человек, среди которых двое детей. Число раненых достигло более 2,8 тысяч человек. В настоящее время число жертв уточняется, поскольку взрывы в Ливане не утихают.
Реакция России на взрыв пейджеров в ЛиванеМИД РФ назвал произошедшее актом гибридной войны и осудил организаторов атаки, призвав стороны конфликта к сдержанности. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что этот инцидент обязательно необходимо расследовать, он требует международного внимания.
После этого появилась информация, что власти Ливана готовят обращение в Совбез ООН в связи с массовой детонацией пейджеров.
Причастность США к детонации устройствГосдеп США заявил, что Вашингтон не причастен к массовой детонации пейджеров членов движения «Хезболлах». При этом издание Axios писало, что глава Минобороны Израиля Йоав Галант за несколько минут до начала взрывов звонил главе Пентагона Ллойду Остину.
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Анастасия Чинкова