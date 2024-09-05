Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года принял 170 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала года приняли свыше 170 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как рассказали в ведомстве, в Московской области будущие мамы могут задать интересующие их вопросы по телефону. Им расскажут о системе родовспоможения, возможностях региональных медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания.
Бесплатно звонить можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Помимо этого, с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
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«С начала 20224-го колл-центр принял более 170 тыс. звонков, что на 1,7 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. 14,3 тыс. звонков поступило из других регионов», – отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Бесплатно звонить можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Помимо этого, с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
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Лора Луганская