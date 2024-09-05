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Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года принял 170 тыс. звонков

05 сентября 2024, 21:54
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала года приняли свыше 170 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как рассказали в ведомстве, в Московской области будущие мамы могут задать интересующие их вопросы по телефону. Им расскажут о системе родовспоможения, возможностях региональных медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания.
«С начала 20224-го колл-центр принял более 170 тыс. звонков, что на 1,7 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. 14,3 тыс. звонков поступило из других регионов», – отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.


Бесплатно звонить можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Помимо этого, с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

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#здравоохранение
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Озвучен главный симптом камней в почках
Врач Тимощенко назвала мучительные колики симптом камней в почках
05 сентября 2024, 21:46

Фото: iStock/Staras

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что основным симптомом камней в почках являются мучительные колики в области спины.
При этом она заметила, что почечная колика, как правило, развивается внезапно.

«Приступообразные, иногда мучительные, боли в животе или поясничной области, перемещающего характера, в том числе иррадиацией в пах», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий Константин Иванов перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем, к которым отнёс храп и прерывистый сон. Также он заявил, что симптомами болезни сердца могут быть повышенная потливость, постоянный кашель, боль в левом подреберье, в затылочной области, головная, а также мелькание мушек.

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#терапевт
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Хирург Умнов раскрыл, как быстро развивается водочный алкоголизм
Хирург Умнов: Водочный алкоголизм развивается меньше года
05 сентября 2024, 21:41

Фото: iStock/bhofack2

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что злоупотребление водкой ведёт к зависимости от этого напитка, которая развивается меньше чем за год.
По его словам, при выпивке водки свыше четверти литра за один приём человек способен буквально озвереть.

«Водочный алкоголизм развивается меньше года, всего за несколько месяцев. Тревожным признаком является привычка выпивать залпом свыше 0,25 литра, запои. У алкоголика снижаются умственные способности, деградирует интеллект, он буквально звереет, становится жестоким и эгоистичным», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин сообщил, что алкогольные напитки ухудшают работу сосудов из-за специфического воздействия на организм этилового спирта, особенную опасность выпивка «с градусом» представляет для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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#человек
#опасность
#алкоголизм
#психиатр
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Люберецкие офтальмологи спасли пациентку от слепоты
05 сентября 2024, 21:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы помогли женщине, которой грозила полная слепота. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 71-летняя пациентка с жалобами на потерю зрения. Врачи диагностировали у неё перезрелую ядерную катаракту. При этой патологии хрусталик приобретает жёлто-коричневый цвет, и человек видит, словно через тёмно-жёлтое стекло.

Болезнь развивается постепенно и одновременно в обоих глазах, поэтому пациент может не сразу заметить изменения. На определённой стадии заболевания зрение улучшается вблизи, а затем предметы мутнеют. Далее наступает резкое ухудшение, и человек слепнет.
«Случай был сложный. Стандартная операция через проколы могла привести к смещению хрусталика и внутреннему кровотечению. Мы сделали разрез, извлекли разрушающийся хрусталик и наложили швы. Месяц женщина восстанавливалась амбулаторно, а затем вернулась к нам на повторную операцию», – рассказала хирург-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Люберецкой больницы Елена Митяева.
По её словам, через прокол врачи имплантировали искусственный хрусталик. В итоге зрение пациентки восстановилось на 70%. Через 5-6 месяцев, когда снимут роговичные швы, оно должно улучшиться до 90%.

В министерстве напомнили, что при снижении зрения специалисты советуют обращаться к врачу немедленно. Упущенное время повышает риск осложнений.

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#здравоохранение
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#глаза
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Перечислены неочевидные симптомы болезней сердца
Врач Иванов назвал прерывистый сон неочевидным симптомом проблем с сердцем
05 сентября 2024, 20:48

Фото: iStock/eternalcreative

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий Константин Иванов перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем, к которым отнёс храп и прерывистый сон.
«Если вам кажется, что ваш супруг выступает по ночам в симфоническом оркестре, солистом, то, к сожалению, это может быть очень грозным симптомом, в том числе остановки дыхания во время сна», — прокомментировал в беседе с Газета.ру врач.

Также он заявил, что симптомами болезни сердца могут быть повышенная потливость, постоянный кашель, боль в левом подреберье, в затылочной области, головная, а также мелькание мушек.

Ранее эндокринолог Химкинской клинической больницы Лариса Щербакова причисляла к основным симптома преддиабета бессонницу и жар.

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#симптомы
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Клиника №1 успешно прошла повторную сертификацию в Национальном институте качества
05 сентября 2024, 16:42

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Клиника №1 Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера успешно прошла повторный сертификационный аудит Национального института качества Росздравнадзора на соответствие стандартам добровольной сертификации медицинских учреждений.
В результате проверки клиника подтвердила сертификат соответствия.
«Хочется особенно отметить, что стационар Московского областного противотуберкулезного диспансера стал первым среди протвотуберкулезных медицинских организаций Российской Федерации, кто смог пройти ре-сертификацию и подтвердить высокий уровень оказания медицинской помощи», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Этот успех стал возможен благодаря усердной работе всего персонала и профессиональному руководству.

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#проверки
#врач
#клиника
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В Мытищах заложили капсулу времени в основание строящейся поликлиники
05 сентября 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство поликлиники, рассчитанной на 255 посещений в смену, началось на территории жилого комплекса «Мытищи Парк», в церемонии закладки капсулы времени в основание здания приняли участие глава округа Мытищи Юлия Купецкая и представительница компании-застройщика — директор кластера группы «Самолет» Нина Федулова, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, поликлиника, расположенная на Силикатной улице в Мытищах, будет представлять собой здание переменной этажности в 2-3 этажа общей площадью 4,3 тыс. квадратных метров. Здесь также разместится встроенный пост скорой помощи на две бригады. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием», — говорится в сообщении.
Поликлинику строят за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию его передадут муниципалитету.

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«Заражение крови и сепсис»: врач рассказал, чем опасен пирсинг в домашних условиях

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#мытищи
#строительство
#минжилполитики мо
#поликлиника
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В детском центре имени Рошаля медицинскую помощь получили свыше 1000 маленьких пациентов
05 сентября 2024, 11:59

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи диагностического Центра имени Л.М. Рошаля ведут приём детей с конца августа.
Консультацию у врачей-специалистов могут получить как жители Подмосковья, так и пациенты со всей территории России.
«С момента начала работы клинико-диагностического центра консультацию наших врачей получили уже более 1000 маленьких пациентов. Самое приятное, что на консультацию к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но других регионов, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани», - сказала главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр является ключевым проектом в области здравоохранения Московской области. Он выступает координатором всех детских учреждений региона. В центре работают ведущие специалисты со всей страны в областях педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики. Ежегодно здесь предоставляется стационарная помощь примерно 15 тысячам юных пациентов, а амбулаторное обслуживание получают более 150 тысяч детей.

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#подмосковье
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#пациенты
#заболевания
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«Заражение крови и сепсис»: врач рассказал, чем опасен пирсинг в домашних условиях
05 сентября 2024, 11:39

Фото: istockphoto / Serhii Sychov

Опасные наборы для пирсинга резко набрали популярность среди российских подростков.
Школьники активно покупают недорогие комплекты на маркетплейсах и самостоятельно делают себе проколы. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамил Шахвеледов предупреждает, что самостоятельное проведение процедуры может иметь множество неприятных последствий. В состав наборов для пирсинга входят некачественные украшения и иглы для проколки. Отзывы о таких продуктах сообщают, что иглы часто приходят в обычных зип-пакетах, что указывает на отсутствие стерильности, а сами инструменты могут быть плохо заточены или деформированы.

«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например, сильным отекам, покраснениям, зуду. При худшем развитии сценария – анафилактическому шоку», – подчёркивает Рамил Шахвеледов.
Медик отговаривает от эксплуатации таких инструментов. Повторное использование затупленных или искривленных игл, которые могут застревать в коже, приводит к травмам и образованию рубцов. По словам Шахвеледова, нестерильные инструменты могут стать причиной заражения крови или инфекций, что может привести к образованию абсцессов и сепсису.
«Такие процедуры должен выполнять исключительно специалист, который прошел соответствующее обучение. Родителям стоит усилить контроль за детьми, несмотря на все модные тенденции», – поясняет педиатр.

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#опасность
#здоровье
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Житель Чехова чуть не лишился подвижности пальца из-за тарелки
05 сентября 2024, 11:15

Фото: iStock/ShutterOK

Серьёзную травму указательного пальца руки получил 50-летний житель подмосковного Чехова, неудачно уронив тарелку. На помощь пациенту пришли врачи местной больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Осколок тарелки разрезал сухожилие, отвечающее за сгибание и разгибание пальца. Для того, чтобы сшить это сухожилие, потребовалась полуторачасовая операция, её провёл травматолог Чеховской больницы Салман Асламханов.

«Кисти рук состоят из множества связок и сухожилий. Повреждения сухожилий снижают функциональность вплоть до полной неподвижности отдельных пальцев или всей кисти. Мы восстановили подвижность пальца», — пояснил Салман Асламханов.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция прошла успешно, теперь у пациента впереди восстановительный период под наблюдением врача.

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#минздрав мо
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#хирург
#чехов
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