Конгресс «Педиатрия как искусство» собрал в Подмосковье 8 тыс. специалистов

Фото: пресс-службе Минздрава МО
Более 8 тыс. врачей-педиатров приняли участие в V конгрессе с международным участием «Педиатрия как искусство», который завершился в Московской области. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Съезд собрал специалистов из 75 регионов России и 24 участника из-за рубежа. Было проведено свыше 400 лекций, выступлений и симпозиумов.
Для специалистов также были организованы тренинги и мастер-классы. Помимо того, в этом году прошли форум по редким заболеваниям «Орфей», Всероссийская школа по муковисцидозу.
На фотовыставке были представлены фотографии более 30 многодетных семей детских врачей.
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«Благодаря такому масштабному мероприятию детские специалисты могут не только обменяться опытом, но и ознакомиться с современными методами диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний у детей. Всего в конгрессе участвовали более 8 тыс. человек», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Для специалистов также были организованы тренинги и мастер-классы. Помимо того, в этом году прошли форум по редким заболеваниям «Орфей», Всероссийская школа по муковисцидозу.
На фотовыставке были представлены фотографии более 30 многодетных семей детских врачей.
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Лора Луганская