В России в сентябре средняя цена на новые китайские авто выросла на 1,5%

06 октября 2025, 08:14

Фото: iStock/Fahroni

В сентябре средняя стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 1,5% по сравнению с августом. Теперь она составляет 3,6 миллиона рублей. Исследование «Авто.ру оценка», доступное ТАСС, подтверждает этот рост.