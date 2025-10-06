В России в сентябре средняя цена на новые китайские авто выросла на 1,5%
В сентябре средняя стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 1,5% по сравнению с августом. Теперь она составляет 3,6 миллиона рублей. Исследование «Авто.ру оценка», доступное ТАСС, подтверждает этот рост.
Китайские автомобили также подорожали. Средняя цена таких машин достигла 3,59 миллиона рублей, что на 1,5% выше, чем в предыдущем месяце. Увеличение цен связано с повышением интереса покупателей после снижения ключевой ставки, уменьшением запасов автомобилей 2024 года и сокращением скидок от производителей.
Средняя цена нового отечественного автомобиля выросла на 71 тысячу рублей и составила 1,66 миллиона рублей. В сентябре лишь в пяти регионах наблюдалось снижение цен на новые машины более чем на 1%. Сильнее всего подешевели автомобили в Ставропольском крае (-10%), Тульской области (-8,6%) и Воронежской области (-4,5%).
Гибридные автомобили показали наибольшее снижение цен. Модели Seres M7 и Voyah Dream подешевели на 6%, а Seres M5 — на 5,5%.
Читайте также: