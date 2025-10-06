Юрист перечислил главные «подводные камни» при дарении квартиры

06 октября 2025, 03:44

Юрист Ляпунов: При дарении квартиры вернуть ее впоследствии обратно почти невозможно

Многие россияне рассматривают возможность передать квартиру близким путем дарения недвижимости. Однако у этой, казалось бы, простой процедуры есть серьезные скрытые риски. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший партнер юридической компании «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.





Эксперт перечислил главные «подводные камни» такой сделки — важным моментом является ее безвозвратность. Закон допускает отмену дарения лишь в исключительных случаях, которые указаны в Гражданском кодексе.



Также даритель потеряет право распоряжаться жильем — не сможет его продать или завещать кому-либо. Из-за этого есть риск оказаться на улице, если в договоре не закреплено право дарителя на пожизненное проживание в квартире.



Ляпунов указал, что дарение не «очищает» недвижимость от существующих обременений: ипотеки, ареста или даже долгов за коммунальные услуги. Все это обычно переходит к новому владельцу.





«А если в течение трех лет после дарения даритель признан банкротом, сделку могут оспорить как подозрительную и вернуть квартиру кредиторам», — добавил Ляпунов.