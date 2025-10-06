Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на маркетплейсах
В России появилась новая схема мошенничества: злоумышленники под видом сотрудников маркетплейсов выманивают у граждан код из СМС. Об этом сообщает РИА Новости.
Мошенники звонят людям, сообщая о якобы поступившей для них посылке, и уточняют детали доставки. Когда человек отвечает, что не ожидает никаких посылок, аферист предлагает проверить информацию и просит назвать код из пришедшего SMS-сообщения.
Узнав код, преступник получает доступ к аккаунту жертвы на маркетплейсе. Это позволяет завладеть банковскими данными пострадавшего.
Ранее эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов в беседе с «Радио 1» назвал главный признак мошенничества во время разговора с незнакомцем, который представляется курьером или сотрудником маркетплейса.
