Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на маркетплейсах

РИА Новости: Мошенники под предлогом получения посылки выпрашивают код из СМС жертвы
В России появилась новая схема мошенничества: злоумышленники под видом сотрудников маркетплейсов выманивают у граждан код из СМС. Об этом сообщает РИА Новости.



Мошенники звонят людям, сообщая о якобы поступившей для них посылке, и уточняют детали доставки. Когда человек отвечает, что не ожидает никаких посылок, аферист предлагает проверить информацию и просит назвать код из пришедшего SMS-сообщения.

Узнав код, преступник получает доступ к аккаунту жертвы на маркетплейсе. Это позволяет завладеть банковскими данными пострадавшего.

Ранее эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов в беседе с «Радио 1» назвал главный признак мошенничества во время разговора с незнакомцем, который представляется курьером или сотрудником маркетплейса.

